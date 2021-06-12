直播／50萬劑AZ疫苗提前送到地方 陳時中下午記者會說明
日本捐贈124萬劑AZ疫苗，由於衛福部食藥署加速完成疫苗檢驗封緘作業，加上物流業協助，已提前開始配送，今（12）日將有50萬劑陸續運抵各地方政府，雖然中央流行疫情指揮中心定調仍以6月15日開打為原則，但部分地區已開始傳出預約搶打等問題。指揮中心指揮官陳時中今日下午2時將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為等事宜，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
記者顏真真/台北報導
2021-06-12 14:00:00
指揮中心昨日公布統計，累計80萬4931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78萬1334例排除)，其中1萬2500例確診，分別為1153例境外移入，1萬1294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。
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