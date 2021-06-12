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直播／50萬劑AZ疫苗提前送到地方　陳時中下午記者會說明

▲日本捐贈124萬劑AZ疫苗提前開始配送，今（12）日將有50萬劑陸續運抵各地方政府，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新情況。(圖／資料照，指揮中心提供，2021.6.9)
▲日本捐贈124萬劑AZ疫苗提前開始配送，今（12）日將有50萬劑陸續運抵各地方政府，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新情況。(圖／資料照，指揮中心提供，2021.6.9)

記者顏真真/台北報導

2021-06-12 14:00:00

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，由於衛福部食藥署加速完成疫苗檢驗封緘作業，加上物流業協助，已提前開始配送，今（12）日將有50萬劑陸續運抵各地方政府，雖然中央流行疫情指揮中心定調仍以6月15日開打為原則，但部分地區已開始傳出預約搶打等問題。指揮中心指揮官陳時中今日下午2時將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為等事宜，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。

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指揮中心昨日公布統計，累計80萬4931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78萬1334例排除)，其中1萬2500例確診，分別為1153例境外移入，1萬1294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.24%85.76%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.64%12.36%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.96%12.04%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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