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北市南門市場試辦人流管制　柯文哲視察「神奇機台」

▲北市南門市場試辦人流管制，市長柯文哲視察「市場實聯分流管理資訊站」。（圖／北市府提供）
▲北市南門市場試辦人流管制，市長柯文哲視察「市場實聯分流管理資訊站」。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-12 10:41:03｜2021-06-12 11:17:09

新冠肺炎疫情延燒，台北市政府昨日宣布將採用身分證末碼的單號、雙號進行分流，管制市場採買人潮避免群聚。今（12）日是北市府強制實施身分證字號分流的首個週末，台北市長柯文哲上午前往南門市場視察「市場實聯分流管理資訊站」試辦效果。

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柯文哲昨日在防疫記者會上表示，為了不要讓警察辛苦站在市場入口一個一個檢查身分證，所以還是要科學、要進步，他鼓勵台北市民下載台北通，去市場掃描QR Code，就會告訴你能不能進來買菜，才不會製造大家的工作負擔。他鼓勵市民用台北通，外籍人士可以持護照、居留證等，所以這段時間要進入場館、出門採買，帶手機與身分證是基本配備。

台北市資訊局長呂新科表示，「市場實聯分流管理資訊站」可讓民眾做到低接觸的目標，並控制市場市場的容留人數，這套系統會幫忙感測體溫、偵測是否戴口罩，同時還可以同步完成實聯登錄、人流管控，12日起先在南門市場設置5台試辦，將持續滾動修正、優化，未來若評估可行，將依照各場地需求擴大部署。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15%85%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.87%13.13%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.93%12.07%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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