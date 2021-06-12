北市南門市場試辦人流管制　柯文哲視察「神奇機台」

新冠肺炎疫情延燒，台北市政府昨日宣布將採用身分證末碼的單號、雙號進行分流，管制市場採買人潮避免群聚。今（12）日是北市府強制實施身分證字號分流的首個週末，台北市長柯文哲上午前往南門市場視察「市場實聯分流管理資訊站」試辦效果。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-12 10:41:03｜2021-06-12 11:17:09
柯文哲昨日在防疫記者會上表示，為了不要讓警察辛苦站在市場入口一個一個檢查身分證，所以還是要科學、要進步，他鼓勵台北市民下載台北通，去市場掃描QR Code，就會告訴你能不能進來買菜，才不會製造大家的工作負擔。他鼓勵市民用台北通，外籍人士可以持護照、居留證等，所以這段時間要進入場館、出門採買，帶手機與身分證是基本配備。
台北市資訊局長呂新科表示，「市場實聯分流管理資訊站」可讓民眾做到低接觸的目標，並控制市場市場的容留人數，這套系統會幫忙感測體溫、偵測是否戴口罩，同時還可以同步完成實聯登錄、人流管控，12日起先在南門市場設置5台試辦，將持續滾動修正、優化，未來若評估可行，將依照各場地需求擴大部署。
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