何時能回歸正常生活？醫曝「5解封指標」：光靠民眾很難

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至於三級警戒是否要再次延長？王明鉅認為，無論未來指揮中心要作出延長三級警戒或不延長三級警戒，最重要的是作出決定的依據是什麼，直言「打破已經施行很久的機組人員5＋9的制度，改變為3＋11的新作法所造成的衝擊與影響，這個決定的依據是什麼？我想我無須再多說什麼」，而是否可以從目前的三級警戒降級的5個觀察指標為：
一、死亡人數
代表的是台灣應對新冠病毒大流行的診斷、治療，以及因為疫苗施打而減少感染者與預防死亡的整體醫療能量的標準，死亡人數應持續減少到每天只有個位數以下甚至是3人以下，而且連續14天都如此。
二、死亡當日確診或死亡後才確診的病人數
這個人數代表的是台灣的公共衛生與醫療體系，能夠早期診斷出新冠病毒感染者的能力。這項指標應該是0人，而且要連續14天都是0人。只要出現一個這樣的案例，就代表著社區內還有太多感染者因為沒有被發現、被診斷，當然也無從得到足夠好的醫療監測，才會在死亡當天或甚至死後才確診。
三、確診後3天內死亡人數
這個人數代表的是，同樣是台灣早期診斷出新冠病毒感染者，而且能提供這些確診者足夠數量，而且有相當醫療照顧能力與空間的能力。這個數字最近五天的數字是4人、5人、3人、2人、3人。這個數字當然最好也要是0人，而且是14天內0人，如果做不到，連續14天內也應該只有非常少的天數出現1人。
四、雙北每日篩查人數持續增加
新北市與台北市的每日篩查人數持續增加，而且確診人數連續14天的期間內，能持續下降或維持在10人以下。
五、每個地區連續14天內不再出現確診人數新高
新北市與台北市以外的全國其他地區，每日的篩查人數都要能持續增加，而且每個地區連續14天都不再出現確診人數的新高峰。例如苗栗目前就正處於另一個高峰，而原因是來自外籍移工的大群聚感染。撇除這樣的情況才能避免台灣內部任何一個新破口的出現。
王明鉅強調，在台灣疫苗施打人數達到70%的今年十月甚至是十一月、十二月或明年初之前，要達成上述5項觀察數據的目標值的方法只有一個，那就是「主動、大量、快速的採集檢體與完成檢驗的能量」，若無主動、大量、快速的採集檢體與完成檢驗的能量，要想達成上述5項數據的目標值可能性很低，就算達成了，那更可能是靠著全國民眾的忍耐與配合自動封城的結果。一旦解除了三級警戒與管制，疫情大火必將重新燃起。（編輯：賴詠璿）
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