「猴痘」英國現蹤！威爾斯發現2例感染 致死率可達1成
新冠肺炎疫情肆虐，但仍有其他疾病同時威脅著人類。英國威爾斯近日出現2起「猴痘病毒」(Ｍonkeypox)感染案例，英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)已向國會報告此病毒的出現。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-12 10:35:49｜2021-06-12 10:37:47
綜合《BBC》等英媒報導，威爾斯公共衛生部證實，近日發現2起猴痘病例，2名患者是同一個家庭的成員，其中一人於海外感染後，返國又傳給家人。報導聲稱，猴痘與天花屬於同一病毒家族，症狀包括發燒、頭痛、背痛、肌肉酸痛和全身乏力，患者身上還可能出現皮疹，會從面部開始蔓延到身體的其他部位。
報導也提到，一般而言，猴痘的病例都屬於輕症，有時就類似於水痘，會在幾週內康復，但根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)的數據顯示，仍有10%的致死率。這種病毒最初是1958年從研究用的猴子身上被發現的，主要病例集中在中非和西非地區，藉由猴子、老鼠、松鼠或其他小型哺乳動物傳播，在人與人之間的傳染則相當有限。
截至目前，猴痘在英國只曾出現過6例，大眾染疫的風險可說是非常低，但當局為了保險起見，已開始追蹤所有密切接觸者，並採取進一步的措施，將病毒傳播的可能性降到最低。