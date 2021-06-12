高雄上午已拿到9.1萬劑疫苗 下午起依名冊排序施打
食藥署已於昨（11）日上午完成完成日本厚生勞動省捐贈之COVID-19疫苗審查與檢驗並封緘，並在當日晚間提早配送至各縣市，高雄市衛生局指出，今日上午已接獲中央配送9.1萬劑疫苗，下午起將依既有名冊陸續接種符合資格的各類對象，至於社區長輩仍依既定排程於6月15日開始施打。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-12 11:06:04｜2021-06-12 11:07:02
日本捐贈的124萬劑AZ疫苗昨日完成封緘審查，指揮中心昨日傍晚表示50多萬劑疫苗將在今日上午陸續配送到各縣市，高雄市上午已經收到這批由中央配送的9.1萬劑AZ疫苗，高雄市政府表示，感謝中央流行疫情指揮中心在最短時間內配送疫苗到位，下午起將依既有名冊陸續接種符合資格的各類對象。
高雄市衛生局指出，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，將先針對包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要出國者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者等前五類人員優先施打，社區長輩仍依既定排程於6月15日開始施打。
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