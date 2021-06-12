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高雄上午已拿到9.1萬劑疫苗　下午起依名冊排序施打

▲9.1萬劑AZ疫苗今（12）日上午運抵高雄，下午起即可依造冊排序施打。（圖／高雄市政府提供）
▲9.1萬劑AZ疫苗今（12）日上午運抵高雄，下午起即可依造冊排序施打。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-12 11:06:04｜2021-06-12 11:07:02

食藥署已於昨（11）日上午完成完成日本厚生勞動省捐贈之COVID-19疫苗審查與檢驗並封緘，並在當日晚間提早配送至各縣市，高雄市衛生局指出，今日上午已接獲中央配送9.1萬劑疫苗，下午起將依既有名冊陸續接種符合資格的各類對象，至於社區長輩仍依既定排程於6月15日開始施打

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日本捐贈的124萬劑AZ疫苗昨日完成封緘審查，指揮中心昨日傍晚表示50多萬劑疫苗將在今日上午陸續配送到各縣市，高雄市上午已經收到這批由中央配送的9.1萬劑AZ疫苗，高雄市政府表示，感謝中央流行疫情指揮中心在最短時間內配送疫苗到位，下午起將依既有名冊陸續接種符合資格的各類對象。

▲日本捐贈的AZ疫苗今（12）日上午已陸續配送到各縣市，高雄此次獲配9.1萬劑。（圖／高雄市政府提供）
▲日本捐贈的AZ疫苗今（12）日上午已陸續配送到各縣市，高雄此次獲配9.1萬劑。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局指出，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，將先針對包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要出國者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者等前五類人員優先施打，社區長輩仍依既定排程於6月15日開始施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15%85%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.87%13.13%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.93%12.07%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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