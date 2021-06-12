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在居家防疫期間，越來越多民眾重視健康意識及營養素攝取，開始在家自己下廚的比例也越來越高。新鮮蔬果就是各項維生素最好的來源，不僅一般民眾需要，以往擔心血糖控制而不吃水果的糖友更應該掌握原則，在對的時間點適量補充水果，不但能補充關鍵營養素，還能維持血糖平穩。
端午將至 糖尿病友三原則安心吃
許多糖友會因為身邊的人告訴他「這個不能吃、那個也不能吃」而在每次用餐時感到徬徨；或是因為覺得不想捨棄美食又抗拒學習而放棄飲食控制，但其實只要掌握原則，控制「量」，並選對「種類」，也能在嘴饞和血糖控制之間取得完美平衡。
原則一、控制總醣量
三餐的「醣類」需要定時定量，包含澱粉為主的全榖根莖類和水果類，以及飲食中含精製糖的甜品（盡量避免，真的想吃就以兩口為限），如果其中一類吃的多，就要「取代」原先飲食的部分醣類。例如原本每餐一碗飯，搭配三菜一湯，若當天配菜有出現根莖類的南瓜、番薯或芋頭等，就要取代部分的飯。
原則二、選擇低升糖指數 (GI) 食物
升糖指數是衡量進食後對血糖波動的影響，通常原型、高纖維的食物引起血糖波動較低，也就是 GI 值較低，糖友們常常用甜度來當作水果選擇的標準，其實，比起用甜度當標準，更應留意的是「升糖指數」(GI值)。低 GI 水果包含奇異果、番茄、芭樂、火龍果、柳丁和蘋果；高 GI 水果則包含榴槤、西瓜，食用時需減少量。
原則三、進食順序：菜 > 肉 > 飯
進食順序也會影響血糖波動，建議先吃菜，再吃含蛋白質的豆魚蛋肉類，墊墊肚子後，最後才吃飯，像是在吃粽子之前，先吃一盤燙青菜，就能延緩血糖上升。
大口享受健康同時控制血糖有撇步！飯前 30 分鐘先吃一顆奇異果
疫情期間大眾對於營養素的攝取有更多的需求，因此推薦同時有低 GI 特性，吃了不會讓血糖上升太快，又同時富含維生素C、E 等多種營養素，對免疫系統有益的營養小金礦奇異果 。
營養科學期刊刊登的研究顯示 ，若在飯前 30 分鐘吃奇異果再吃主食，對於血糖控制有正面效益。而且每天 1 顆黃色奇異果就能達到每日應攝取的維生素 C，不僅能夠幫助調節免疫系統，在近期研究中更發現 ，充足的維生素 C 還能增加精神的愉悅感，掃除因防疫悶壞了的疲倦感。加上最近又逢端午佳節若要吃粽子也需要注意攝取量，一天以一顆為限，餐後更需要低 GI 的水果幫助消化，只要切一刀、挖一勺，糖友們也能大口享受健康，還有維生素 C 所帶來的滿滿活力！
文/吳宜庭 圖/巫郡俊
參考資料
Equicarbohydrate partial exchange of kiwifruit for wheaten cereal reduces postprandial glycaemia without decreasing satiety
Postprandial Glycaemic, Hormonal and Satiety Responses to Rice and Kiwifruit Preloads in Chinese Adults: A Randomised Controlled Crossover Trial
KiwiC for Vitality: Results of a Randomized Placebo-Controlled Trial Testing the Effects of Kiwifruit or Vitamin C Tablets on Vitality in Adults with Low Vitamin C Levels
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 在家防疫過端午！糖尿病友安心吃 營養師水果最推奇異果
防疫生活對策／自煮零廚藝「一鍋料理」 營養師：懶人三步驟簡單幫自己備便當