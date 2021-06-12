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交流道管制引民怨　王國材宣布：彈性放寬大客車多匝道

▲為防堵疫情，交通部昨（11）晚9時起針對匝道進行嚴格管制，導致今日國道各匝道出現擁擠車潮。（圖／交通部提供）
▲為防堵疫情，交通部昨（11）晚9時起針對匝道進行嚴格管制，導致今日國道各匝道出現擁擠車潮。（圖／交通部提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-12 11:54:47

今（12）日為端午連續假期第1日，交通部部長王國材於今上午10時視察高速公路局，瞭解端午節連假國道交通疏運情形。對於昨晚起嚴格匝道口管制導致車流雍塞，王國材指示，在民生物流及大客車較多匝道放寬彈性放寬，另也讓緊急救護車輛可走路肩。

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根據交通部統計，今日累計至10時的交通量，較去年端午節連假第1日同時段減少79.8％。對此，王國材表示，特別感謝國人配合國道防疫措施。

另針對目前執行嚴格匝道儀控管制，王國材也指示，高速公路局應實施匝道儀控彈性處理機制，包含針對民生物流及大客車較多匝道，請交控中心監控人員綠燈秒數；緊急救護車輛可走匝道路肩，請等候車輛多加禮讓；最後，請小車不要上國道，將國道讓給上述車輛行駛。

根據高公局統計，今日為端午節連續假期第1日，昨日連假前一日交通量為77.0mvk，較去年同期112.9mvk減少31.8％，但仍有部分車輛湧入國道，致昨日晚間21時國道採嚴格匝道儀況管制後，造成都會區部分交流道回堵壅塞至半夜始紓解；今日上午截至8時，國道交通量8.4mvk，比去年端午節連假首日同期26.0mvk明顯減少67.7%。

高公局提醒，連假期間，為配合防疫政策，國道採嚴格匝道儀控管制，減少區域移動，短途請走地方道路，這段期間造成不便，請多加諒解包涵，也感謝大家的配合，共同為防疫而努力。

▲交通部王國材部長今（12）上午10時視察高速公路局，瞭解端午節連假國道交通疏運情形。（圖／交通部提供）
▲交通部王國材部長今（12）上午10時視察高速公路局，瞭解端午節連假國道交通疏運情形。（圖／交通部提供）
 

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