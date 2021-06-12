憂產線污染問題 外媒：美FDA擬廢棄6千萬劑嬌生疫苗
新冠疫苗在許多地區仍然短缺，不過生產過程有瑕疵的疫苗，還是不應給民眾使用，美國食品藥物管理局(FDA)近日傳出，要求嬌生(Johnson & Johnson)公司廢棄6000萬劑的新冠疫苗，理由是位於馬里蘭州巴爾的摩的工廠有問題，恐污染疫苗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-12 12:05:14
綜合外媒報導，該家工廠由Emergent BioSolutions經營，今年3月和4月就曾傳出工廠生產的嬌生和AZ疫苗，因員工疏失，導致原料交叉污染，FDA因而撤銷Emergent生產AZ疫苗的權限；但近日FDA又在該廠區檢查出生產缺失。
知情人士透露，目前該廠只有約1000萬劑的嬌生疫苗，獲得批准可以配送至美國或其他國家，其他恐有6000萬劑會遭到銷毀。美國《NBC News》指出，此舉雖然不會影響到美國國內的供應，但有可能會影響美國大規模捐贈疫苗給海外的計畫。
比起輝瑞或莫德納等2劑型疫苗，嬌生疫苗因號稱只需施打1劑就能產生完整保護力，一度被美國政府視為重要的儲備疫苗，但隨著美國的疫苗覆蓋率越來越高，加上輝瑞、莫德納供貨都充足，還有民眾施打嬌生後血栓的案例，近日各州都傳出將有大量過剩的嬌生疫苗面臨丟棄命運。
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