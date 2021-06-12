憂產線污染問題　外媒：美FDA擬廢棄6千萬劑嬌生疫苗

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知情人士透露，目前該廠只有約1000萬劑的嬌生疫苗，獲得批准

可以配送至美國或其他國家

，其他恐有6000萬劑會遭到銷毀。美國《NBC News》指出，此舉雖然不會影響到美國國內的供應，但有可能會影響美國大規模捐贈疫苗給海外的計畫。