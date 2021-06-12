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124萬疫苗昨晚已配送　莊人祥：地方準備好可提早開打

▲隨著本土疫情持續嚴峻，國內對疫苗需求逐漸升溫。圖為今（12）日上午運抵高雄的9.1萬劑AZ疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲隨著本土疫情持續嚴峻，國內對疫苗需求逐漸升溫。圖為今（12）日上午運抵高雄的9.1萬劑AZ疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-12 15:20:43｜2021-06-12 15:22:10

日方所捐贈的124萬劑原預計15日施打，但昨（11）晚已傳出陸續開始配送至地方。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，由於食藥署與物流業者的大力幫忙，因此疫苗昨日晚間就開始配送，預計今日上午至下午就會陸續抵達地方指定院所，如果地方政府已做好準備，可以提早開始施打。

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莊人祥指出，昨日下午中央與各地方政府召開會議，有地方反應能否提早施打，當時即回應可以先打；至於今日疫苗到達各縣市時間，從早上到下午都有可能。

莊人祥表示，一開始中央與各衛生局宣布是於15日開打，但食藥署努力把檢驗提早完成，再加上物流業者也相當很配合，因此昨日深夜開始，就提早配送疫苗到各衛生局指定的醫療院所。

莊人祥指出，由於各地方政府針對疫苗的準備不一致，因此原則上還是以15日開打，但如果地方政府已做好準備好，那就可以開始接種。

▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
 

▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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