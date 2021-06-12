124萬疫苗昨晚已配送 莊人祥：地方準備好可提早開打
日方所捐贈的124萬劑原預計15日施打，但昨（11）晚已傳出陸續開始配送至地方。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，由於食藥署與物流業者的大力幫忙，因此疫苗昨日晚間就開始配送，預計今日上午至下午就會陸續抵達地方指定院所，如果地方政府已做好準備，可以提早開始施打。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-12 15:20:43｜2021-06-12 15:22:10
莊人祥指出，昨日下午中央與各地方政府召開會議，有地方反應能否提早施打，當時即回應可以先打；至於今日疫苗到達各縣市時間，從早上到下午都有可能。
莊人祥表示，一開始中央與各衛生局宣布是於15日開打，但食藥署努力把檢驗提早完成，再加上物流業者也相當很配合，因此昨日深夜開始，就提早配送疫苗到各衛生局指定的醫療院所。
莊人祥指出，由於各地方政府針對疫苗的準備不一致，因此原則上還是以15日開打，但如果地方政府已做好準備好，那就可以開始接種。
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