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擴大社區廣篩效率　指揮中心補助地方50台PCR檢驗儀器

▲全國縣市於今（15）日起，統一為85歲以上長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市於今（15）日起，統一為85歲以上長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-15 15:22:56｜2021-06-15 15:24:19

中央流行疫情指揮中心今（15）日表示，為儘速發掘社區內可能潛藏病例，並有效斷絕所有感染鏈，已於10日公布「社區廣篩4大策略」；今日並將補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性民眾，將可就近至社區第一線進行快速PCR檢驗。

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指揮中心指出，在廣設社區篩檢站方面，截至6月13日止，全國各地已開設249社區篩檢站，為加速社區第一線檢驗量能篩檢，今日也將補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，未來居家自採與企業快篩民眾，若快篩結果呈現陽性，可就近至有快速PCR檢驗的社區篩檢站進行檢驗，並依照PCR檢驗結果及有無症狀進行後續措施，形成全國社區防疫網。

指揮中心表示，目前持續鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，並以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高的地區為考量，針對具有確診個案相關接觸史、活動史的無症狀民眾為主要篩檢對象；另為保全重度級急救責任醫院收治量能，請考量於社區健康中心、其他非重度級急救責任醫院及通風良好的場所，設置社區篩檢站。

▲指揮中心公布新冠肺炎廣篩策略。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布新冠肺炎廣篩策略。（圖／指揮中心提供）
另外，針對目前國內廣篩策略，指揮中心指揮官陳時中今表示，經過這樣的策略後，主要是讓PCR檢測加快，平常快篩陽性之後送到實驗室進行PCR檢驗，交通時間至少半天至一天，如果現場直接進行快速PCR檢驗，機器作業時間僅20分鐘，顯然時間縮短很多；縮短檢驗時間後，也會讓安置確診者的時間加快，避免有不必要的接觸傳染。

至於為何前陣子不使用這些策略？陳時中指出，這段時間相關儀器要做一些準備，且在經過平行試驗後，尤其像前幾日榮總在陽明醫院進行的大規模快速的篩檢，指揮中心發覺這樣策略的效果很好，因此決定把這些儀器部份拿出來到社區快篩站使用，希望能夠縮短這樣的空窗期。

指揮中心再次提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性的可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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