擴大社區廣篩效率　指揮中心補助地方50台PCR檢驗儀器

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指揮中心表示，目前持續鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，並以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高的地區為考量，針對具有確診個案相關接觸史、活動史的無症狀民眾為主要篩檢對象；另為保全重度級急救責任醫院收治量能，請考量於社區健康中心、其他非重度級急救責任醫院及通風良好的場所，設置社區篩檢站。
另外，針對目前國內廣篩策略，指揮中心指揮官陳時中今表示，經過這樣的策略後，主要是讓PCR檢測加快，平常快篩陽性之後送到實驗室進行PCR檢驗，交通時間至少半天至一天，如果現場直接進行快速PCR檢驗，機器作業時間僅20分鐘，顯然時間縮短很多；縮短檢驗時間後，也會讓安置確診者的時間加快，避免有不必要的接觸傳染。
至於為何前陣子不使用這些策略？陳時中指出，這段時間相關儀器要做一些準備，且在經過平行試驗後，尤其像前幾日榮總在陽明醫院進行的大規模快速的篩檢，指揮中心發覺這樣策略的效果很好，因此決定把這些儀器部份拿出來到社區快篩站使用，希望能夠縮短這樣的空窗期。
指揮中心再次提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性的可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。