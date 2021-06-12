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國產疫苗缺英國病毒株數據挨批「不科學」　陳時中回應了

▲隨著本土疫情持續嚴峻，國內對疫苗需求逐漸升溫。（示意圖／美聯社／達志影像
▲隨著本土疫情持續嚴峻，國內對疫苗需求逐漸升溫。（示意圖／美聯社／達志影像

記者賴志昶／台北報導

2021-06-12 15:40:14｜2021-06-12 15:49:58

國產疫苗日前二期解盲，不過獨缺英國變異病毒株數據，遭學者批評為「不科學」。對此，中央流行疫情指揮中心今（12）回應，要看食藥署事前有沒有要求，但這些陸續都能做，也不能說是不科學，只是研究時序不同。

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指揮中心專家小組會議召集人張上淳表示，他沒參與國產疫苗試驗的審查，但根據他們研究公布結果，第一期國產疫苗的臨床試驗，不單只針對一種的病毒株，來做綜合抗體試驗，之後也有初步的成果，但個案數比較少；至於二期計劃是不是會有後續的病毒株資料？食藥署的審查小組對他們的要求是什麼？可能要去了解；不過，病人的血清就在那邊，要做不同病毒株的試驗，都是隨時可以做，只是要看食藥署事前有沒有要求。

指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗在臨床試驗前，會先做動物試驗，當時約在去年11月以前，只針對初期的病毒株，之後才會進到臨床試驗；國際大廠對病毒的變異株也很重視，除了一開始的研究，陸陸續續都會展開研究，了解人體外對變異株的保護力，所以會看到國際上很多新聞，那些疫苗對某些變異株的狀況有什麼變化，這些消息有些是從人體，有些從實驗室出來；至於國產部分少了印度病毒株，主要是看EUA有沒有要求，也不能說不科學，只是研究時序不同。

▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
 

▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布有250例本土，其中新北市133例最多，另外也新增26例死亡。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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