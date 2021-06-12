國產疫苗缺英國病毒株數據挨批「不科學」 陳時中回應了
國產疫苗日前二期解盲，不過獨缺英國變異病毒株數據，遭學者批評為「不科學」。對此，中央流行疫情指揮中心今（12）回應，要看食藥署事前有沒有要求，但這些陸續都能做，也不能說是不科學，只是研究時序不同。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-12 15:40:14｜2021-06-12 15:49:58
指揮中心專家小組會議召集人張上淳表示，他沒參與國產疫苗試驗的審查，但根據他們研究公布結果，第一期國產疫苗的臨床試驗，不單只針對一種的病毒株，來做綜合抗體試驗，之後也有初步的成果，但個案數比較少；至於二期計劃是不是會有後續的病毒株資料？食藥署的審查小組對他們的要求是什麼？可能要去了解；不過，病人的血清就在那邊，要做不同病毒株的試驗，都是隨時可以做，只是要看食藥署事前有沒有要求。
指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗在臨床試驗前，會先做動物試驗，當時約在去年11月以前，只針對初期的病毒株，之後才會進到臨床試驗；國際大廠對病毒的變異株也很重視，除了一開始的研究，陸陸續續都會展開研究，了解人體外對變異株的保護力，所以會看到國際上很多新聞，那些疫苗對某些變異株的狀況有什麼變化，這些消息有些是從人體，有些從實驗室出來；至於國產部分少了印度病毒株，主要是看EUA有沒有要求，也不能說不科學，只是研究時序不同。
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