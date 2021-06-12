日車站登感謝牆！他發募資「1天狂湧81萬」 台人全讚翻
台灣近期本土新冠肺炎疫情爆發，疫苗十分短缺，日本政府立刻宣布提供台灣124萬劑AZ疫苗，善舉讓台灣民眾相當感動。在台日人昨（11）日在臉書粉絲團《日本人的歐吉桑》提出，想在日本車站裡做平面廣告宣傳，把台灣人的感謝之意傳達給日本人，並發起募資，活動短短不到24小時就達標。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 12:45:21
《日本人的歐吉桑》昨表示，6月4日本捐贈了124萬劑的疫苗給台灣，而台灣政府跟相關單位也已經發表向日本的感謝心意，日本媒體也有一些相關的報導。但是，他們發現除非是一直關心台灣的日本人， 或常常瀏覽社群的日本人之外，其實很少日本人看得到台灣大家「民間的感謝聲音」，有這麼多的台灣人表達出感謝日本的聲音，但這些聲音若沒有傳達給更多日本人知道的話，有點太可惜。
《日本人的歐吉桑》指出，希望能在日本車站做一個實體的廣告，讓更多人能看到台灣人民的感謝聲音，然後把那些聲音傳達給日本人，並找來台北中山車站感謝面牆一起合作，向企劃發起人聯合舉辦「台灣向日本人傳達捐贈疫苗的感謝之意PROJECT群眾募資」活動。
而活動目標金額70萬，目前進行約一天時間，募資金額已達81萬元，讓《日本人的歐吉桑》感動的說「大家的支持熱情超過我們的想像，團隊十分感動，也感受到我們肩負的責任」，同時也收到很多很棒的意見，其中有網友提到，如果能在其他城市也做一個感謝牆的話，就可以讓同樣的設計，給更多的日本朋友看到，團隊收到這些建議後，決定要努力在大阪車站也設一面同樣的感謝牆。（編輯：賴詠璿）
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