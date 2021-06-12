批防疫不力　江啟臣：死那麼多人後才要改變戰鬥隊形嗎？

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對於衛福部次長石崇良稱疫情破口在台北市萬華區，未提「3+11」決策爭議，江啟臣說，這當然會引發眾怒，怎麼會是萬華人民的錯呢？這樣的回答根本讓人民覺得是知錯不改，還要卸責給無辜的人民。
江啟臣強調，這次疫情破口就是在「3+11」，後面的華航諾富特事件也是破口，怎麼會輪到萬華？民進黨自大、自滿、自傲以及不敢「逆時中」的決策，才是造成今日的破口，政府居然還有臉責怪萬華人民，民進黨政府應向萬華人民道歉。
有關國產疫苗是否價格太高，江啟臣說，疫苗採購價格本來就應該公開讓國人知道，他也相信多數人都愛用國產疫苗，但政府要告訴大家，國產疫苗到底貴在哪裡？防護力如何？能否得到國際認證？如果政府無法說清楚貴在哪裡，當與其他國外疫苗相比較，大家自然會覺得貴得沒有道理。
至於台美即將召開TIFA會議，江啟臣表示樂見，希望未來是實質對話，針對雙方貿易障礙達成共識。
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