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批防疫不力　江啟臣：死那麼多人後才要改變戰鬥隊形嗎？

▲國民黨主席江啟臣今（12）日以影片形式回應時事，針對總統蔡英文提及從中央到地方要調整戰鬥隊型，江啟臣說，在犧牲385位國人之後，蔡英文才想到要改變戰鬥隊型嗎？（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣今（12）日以影片形式回應時事，針對總統蔡英文提及從中央到地方要調整戰鬥隊型，江啟臣說，在犧牲385位國人之後，蔡英文才想到要改變戰鬥隊型嗎？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-12 13:01:52｜2021-06-12 13:02:13

國民黨主席江啟臣今（12）日以影片形式回應時事，針對總統蔡英文提及從中央到地方要調整戰鬥隊型，江啟臣說，在犧牲385位國人之後，蔡英文才想到要改變戰鬥隊型嗎？他批目前的防疫團隊已經無法因應疫情變化，希望蔡英文能以防疫為重，以人命為考量。

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江啟臣說，國民黨早就呼籲蔡英文應該讓最適當的人選來解決疫情問題，如果政府要調整戰鬥隊型，請以防疫為重，將國人帶出疫情做為最重要目標，不光只是疫苗取得及施打，還有紓困工作，因此不單只有公衛專業，還要能夠協調各部會以及促成中央、地方合作。

對於衛福部次長石崇良稱疫情破口在台北市萬華區，未提「3+11」決策爭議，江啟臣說，這當然會引發眾怒，怎麼會是萬華人民的錯呢？這樣的回答根本讓人民覺得是知錯不改，還要卸責給無辜的人民。

江啟臣強調，這次疫情破口就是在「3+11」，後面的華航諾富特事件也是破口，怎麼會輪到萬華？民進黨自大、自滿、自傲以及不敢「逆時中」的決策，才是造成今日的破口，政府居然還有臉責怪萬華人民，民進黨政府應向萬華人民道歉。

有關國產疫苗是否價格太高，江啟臣說，疫苗採購價格本來就應該公開讓國人知道，他也相信多數人都愛用國產疫苗，但政府要告訴大家，國產疫苗到底貴在哪裡？防護力如何？能否得到國際認證？如果政府無法說清楚貴在哪裡，當與其他國外疫苗相比較，大家自然會覺得貴得沒有道理。

至於台美即將召開TIFA會議，江啟臣表示樂見，希望未來是實質對話，針對雙方貿易障礙達成共識。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.69%85.31%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.71%13.29%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.9%12.1%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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