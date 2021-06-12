興采實業（4433）挺中警　贈三千防護衣抗疫

因應新型冠狀病毒疫情衝擊，興采實業股份有限公司(4433)子公司神采時尚投入防疫國家隊伍，以興采集團30年來高階防水透濕戶外機能布料的研發實力投入防護產品的製作。興采實業董事長陳國欽並長期致力公益，身為防疫國家隊一員，本於回饋社會之使命，義不容辭支持防疫工作，於昨(11)日捐贈三千件防水隔離衣提供臺中市政府警察局外勤員警防疫使用，使員警做好萬全準備來面對嚴峻的疫情。
記者鄧力軍/台中報導
2021-06-12 14:33:31
捐贈儀式於昨（11）日下午3時在臺中巿政府警察局A棟行政大樓舉行，由局長楊源明代表受贈防水隔離衣3千件，同時頒發感謝狀給興采實業有限公司陳國欽董事長，感謝對警察的支持和關心，楊局長表示，警察人員平時負責治安、交通與為民服務工作，第一線執勤同仁因直接面對民眾，染疫風險高，警察局將儘速將物資送達基層員警，讓每位同仁有足夠的防護措施，平安順利達成防疫任務。
興采表示，面對新型冠狀病毒疫情延燒，防護衣及隔離衣是保護前線防疫人員的重要裝備。P1等級隔離衣為當人員預期接觸到血液、體液、分泌物或排泄物時，應穿上隔離衣以保護皮膚和衣服被弄髒或受污染，因此隔離衣皆須通過P1等級之「靜水壓」及「衝擊穿透測試」。而P3等級之防護衣則必須通過更嚴苛的合成血液穿透及噬菌體(病毒)穿透測試。興采同時升級傳統隔離衣技術，利用研發之面料加上專業透濕防水加工，研發出可水洗重複使用、高端透濕防水之隔離衣。讓醫護人員在被周全保護的同時更具有舒適度，也能減少傳統拋棄式隔離衣造成環境的負擔。
警察局局長楊源明呼籲，市民朋友務必遵守各項防疫政策，外出須全程佩戴口罩、避免群聚，如未戴口罩不再勸導直接開罰，民眾如發現有八大行業等娛樂場所未依規定停業，請立即通知警方，將嚴格查辦，警方也會持續查處假訊息，避免民眾恐慌，確保社會秩序穩定與安全。