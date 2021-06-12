我是廣告 請繼續往下閱讀
5種有益大腦的食物
1. 綠色蔬菜
自由基對於大腦的傷害通常不以疼痛表現，而是從功能退化、忘東忘西開始。綠色蔬菜富含抗氧化物質，也富含許多營養素，像是維生素K、維生素A、葉黃素、葉酸、β 胡蘿蔔素，這些對大腦都很有益。綠色蔬菜有羽衣甘藍、菠菜、芥藍、青花椰菜、地瓜葉、空心菜、韭菜、油菜、青江菜、茼蒿菜、綠蘆筍等。
2. 富含不飽和脂肪酸的魚類
富含不飽和脂肪酸Omega-3的魚類也是受人推崇的營養飲食法——地中海飲食裡不可或缺的要角。
Omega-3脂肪酸有助於防止導致大腦失智的毒性蛋白沉澱，補充好的油脂保護腦細胞，防止發炎，降低阿茲海默症的罹患率。富含DHA與EPA的魚類有以下幾種，鯖魚、鱒魚、鱸魚、秋刀魚、沙丁魚、鮪魚、竹筴魚、鮭魚。
3. 酌量攝取茶與咖啡因
咖啡因可以舒緩困倦，提振精神，醒腦，產生幸福感，使人有活力，同時也具提升大腦認知功能與注意力的作用。但若攝取過量會使人不適，干擾睡眠影響生理時鐘運作、或產生咖啡因依賴。衛福部建議每人每日咖啡因攝取量最好不要超過300毫克。
4. 核桃堅果類
核桃是最好的植物性Omega-3脂肪酸來源之一 ，若不能食用深海魚類可以核桃替代。核桃豐富的植物性Omega-3脂肪酸也能為大腦帶來保護與抗發炎。而有益大腦健康堅果還有花生、杏仁、開心果、腰果、夏威夷堅果等，內含抗發炎與抗氧化物質，包括多酚類，黃酮類與氨基酸。但小小的堅果熱量含量卻不少，建議每日吃一把就好，不然容易導致肥胖。
5. 莓果類
莓果類包含的成員眾多，像是，草莓、蔓越莓、覆盆子、藍莓、黑莓、紅醋栗、黑醋栗等等。莓果富含類黃酮，能保護大腦功能運作，證實有助於延緩認知功能退化。其中最受醫師推薦的為藍莓。
圖 / 巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 忘東忘西可能是腦霧作怪！5種補腦好食物降失智風險