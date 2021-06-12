北馬其頓跨境詐騙犯遣返　大鬧防疫旅館遭罰190萬

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▲連空飲料杯都挾帶香菸。（圖／翻攝畫面）

× ▲連空飲料杯都挾帶香菸。（圖／翻攝畫面）

▲隔離中的嫌犯把防疫旅館弄得一團亂，滿地瓜子殼。（圖／翻攝畫面）

× ▲隔離中的嫌犯把防疫旅館弄得一團亂，滿地瓜子殼。（圖／翻攝畫面）

高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒指出，有部分犯嫌在隔離期間仍不思悔悟，不遵守防疫規定，在飯店內走出房間攀談、交換物品、破壞房間備品、大聲喧鬧叫囂等不當行為，違規的部分衛生局已開出19張10萬元的罰單，總計開罰190萬元，但在檢方24小時的監控下，並無脫逃及與外人接觸的機會，這部分請民眾放心。





▲高雄市衛生局共開出19張10萬元罰單，共計190萬元。（圖／翻攝畫面）

× ▲高雄市衛生局共開出19張10萬元罰單，共計190萬元。（圖／翻攝畫面）

▲詐騙集團48名嫌犯遭遣返，一行人在5月28日傍晚抵達桃園機場。（圖／翻攝畫面）