北馬其頓跨境詐騙犯遣返　大鬧防疫旅館遭罰190萬

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高雄地檢署日前獲報，由我國人所組之跨境電信詐欺集團搭機前往北馬其頓共和國從事機房詐騙案件，該國順利於5月初逮捕犯罪集團成員48人，我方立刻指派專案人員搭機前往協助當地司法人員鑑識扣押物及安排嫌犯遣返、檢疫防護事宜，一行人在5月28日傍晚抵達桃園機場後，經過檢疫隨即戒護搭乘防疫專車，到高雄一處防疫旅館進行隔離檢疫14日。
今（12）日凌晨0時，48名犯嫌14日隔離期滿，辦案人員隨即至現場進行拘提到案，但這群詐騙集團遭遣返回台的隔離期間，竟多次大鬧飯店，房間地板都是瓜子殼、床單被破壞，甚至還請友人用紅茶鋁箔包、飲料空杯挾帶香菸給他們，抽菸、串門聊天樣樣來，讓防疫旅館人員看傻眼。
高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒指出，有部分犯嫌在隔離期間仍不思悔悟，不遵守防疫規定，在飯店內走出房間攀談、交換物品、破壞房間備品、大聲喧鬧叫囂等不當行為，違規的部分衛生局已開出19張10萬元的罰單，總計開罰190萬元，但在檢方24小時的監控下，並無脫逃及與外人接觸的機會，這部分請民眾放心。
高雄地檢署強調，遣返48名嫌犯回台過程，均依據疫情指揮中心指引，全程採取最高規格的防護措施，48名犯嫌在北馬其頓搭機前，經PCR檢測均為陰性，入境後隨即進行14天隔離檢疫，並在隔離期滿前再次採檢，昨日PCR結果出爐亦均為陰性，且全程並無與一般人接觸機會，在全力打擊詐騙偵辦犯罪之下，仍採取嚴密防疫措施，縱使疫情嚴峻，嚴辦犯罪仍無空窗期。
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