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視察輕軌大順路段施工　林欽榮：持續向東推進

▲高市副市長林欽榮今（12）日上午勘查輕軌二階周邊前置準備工作及最新工程進度。（圖／高市府捷運局提供）
▲高市副市長林欽榮今（12）日上午勘查輕軌二階周邊前置準備工作及最新工程進度。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-06-12 15:26:49

高市副市長林欽榮今（12）日上午親赴左營區新上國小及富邦凹仔底開發基地，勘查輕軌二階周邊前置準備工作及最新工程進度，並聽取捷運局施工期間道路配置及交維配套簡報，同時表示市府及統包團隊已經準備好了，輕軌工程將持續向東推進，4大工區圍籬作業將利用暑假期間架設完成，接續辦理排水箱涵改建工程，修整大順二路底下使用多年的老舊排水設施，讓一次施工得以完成兩項城市基礎工程。並責成捷運局應確實掌握工程進度，以確保111年底輕軌C20~C24如期完工通車，儘早讓輕軌成圓。

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捷運局表示輕軌二階各工區將利用暑假期間圍設完成，並採遊牧式圍設，最長工期約8個月，施工期間並透過交通局CCTV監控、警察局交大義交配置及CMS用路資訊提供等，持續觀察沿線車流狀況，對於未來工程向東推進有信心。各段圍籬進場時間如下：

一、工區A：大順一路「龍德路至博愛路」：110年6月19~20日

二、工區B：大順一路「自由路至河堤路」：110年7月10~14日

三、工區C：大順二路「日全街至士良街」：110年8月7~10日

四、工區D：大順二路「大昌消防隊至建興路」：110年7月3~8日

▲林欽榮表示市府及統包團隊已經準備好了，輕軌工程將持續向東推進。（圖／高市府捷運局提供）
▲林欽榮表示市府及統包團隊已經準備好了，輕軌工程將持續向東推進。（圖／高市府捷運局提供）
林欽榮也指出，為確保施工期間周邊整體道路服務水準，市府跨局處討論並提出以下三項配套措施：

一、協調富邦大順路及博愛路口開發基地，沿大順路段退縮4米空間，以增加輕軌工區北側混合車道寬度，並優先配合輕軌工程施工前退縮完成。

二、新上國小前方削切人行道規劃左轉彎道，導引車流改走龍德新路替代道路，紓解義享天地及好市多周邊車流，提升道路服務品質。

三、工區B大順一路「自由路至河堤路」中央式箱涵經過科學水理計算，可改為側溝式箱涵，圍籬將使用路側停車格及人行道退縮地，可維持2快1慢的車道配置，不影響既有車道使用。

捷運局表示，市府團隊已設立目標，今年底輕軌大南環通車至C20台鐵美術館站(馬卡道路與青海路口)，明年底持續通車至C24愛河之心站(大順一路與博愛一路口)，林欽榮也指示市府各單位如交通局、警察局、區公所等皆要保持即時的橫向聯繫，除以工程技術及交通管理手段降低工程對交通環境的衝擊，也要做好敦親睦鄰的工作。

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