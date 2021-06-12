視察輕軌大順路段施工　林欽榮：持續向東推進

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一、工區A：大順一路「龍德路至博愛路」：110年6月19~20日
二、工區B：大順一路「自由路至河堤路」：110年7月10~14日
三、工區C：大順二路「日全街至士良街」：110年8月7~10日
四、工區D：大順二路「大昌消防隊至建興路」：110年7月3~8日
林欽榮也指出，為確保施工期間周邊整體道路服務水準，市府跨局處討論並提出以下三項配套措施：
一、協調富邦大順路及博愛路口開發基地，沿大順路段退縮4米空間，以增加輕軌工區北側混合車道寬度，並優先配合輕軌工程施工前退縮完成。
二、新上國小前方削切人行道規劃左轉彎道，導引車流改走龍德新路替代道路，紓解義享天地及好市多周邊車流，提升道路服務品質。
三、工區B大順一路「自由路至河堤路」中央式箱涵經過科學水理計算，可改為側溝式箱涵，圍籬將使用路側停車格及人行道退縮地，可維持2快1慢的車道配置，不影響既有車道使用。
捷運局表示，市府團隊已設立目標，今年底輕軌大南環通車至C20台鐵美術館站(馬卡道路與青海路口)，明年底持續通車至C24愛河之心站(大順一路與博愛一路口)，林欽榮也指示市府各單位如交通局、警察局、區公所等皆要保持即時的橫向聯繫，除以工程技術及交通管理手段降低工程對交通環境的衝擊，也要做好敦親睦鄰的工作。