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衝美國打疫苗可行？他曝「17天行程4萬7」　網瘋喊：划算

▲有網友分享到美國打疫苗的計畫，不僅從頭到尾只需要17天，總金額僅4萬7107元，貼文引發網友高度熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲有網友分享到美國打疫苗的計畫，不僅從頭到尾只需要17天，總金額僅4萬7107元，貼文引發網友高度熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 14:55:19

台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活，然而許多民眾也希望能早日施打疫苗。對此，就有網友分享到美國打疫苗的計畫，不僅從頭到尾只需要17天，總金額僅4萬7107元，貼文引發網友高度熱議。

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一名網友在PTT八卦版表示，最近一直想著到美國打疫苗一事，終於找到最迅速的方案了，假設6月21日出發，第一天上午9點50分的班機飛往美國，當地時間6月21日上午8點出關，9點在機場做PCR檢測約45分鐘，9點30至中午12點在機場打嬌生，或出機場打BNT、Moderna疫苗，中午12點拿PCR報告辦理報到，下午2點50分搭機返台，6月22日晚間抵達台灣，從6月23日開始進行隔離14天。

▲有網友分享到美國打疫苗的計畫，不僅從頭到尾只需要17天，總金額僅4萬7107元，貼文引發網友高度熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友分享到美國打疫苗的計畫，不僅從頭到尾只需要17天，總金額僅4萬7107元，貼文引發網友高度熱議。（圖／翻攝自PTT）
原PO分析，從頭到尾17天，經濟艙票價4萬7107元，直呼「不到5萬塊買個心安」，更暗酸不用像某診所，打個疫苗偷偷摸摸，打完再出來道歉。他認為「比起等到不知何時的國外疫苗，或是國產高端、聯亞，這樣不是最快、最直接，連美國住宿費都省下來，連在美國本土都不用吃上一餐，直接上飛機吃飛機餐。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「4萬打可以出國的疫苗，划算」、「7月底等不到就要去美國打，以後能不能出國都要看疫苗護照，5萬買下半年的人生規畫很划算」、「有錢有閒的話，當然是能越快打疫苗越好」、「感覺可行欸」、「好心動，求勇者先試完分享心得」。

不過，也有網友表示「才打一劑，不划算」、「結果PCR確診，全劇終」、「打完還要等兩三周讓抗體起來，不要在機上中招」、「如果出現副作用不得不在美國就醫，你就掰了，代價可能是幾十萬起跳」、「發生副作用住院可能會欠一屁股債」、「機上跑來跑去風險不見得小」、「打疫苗也不是百毒不侵」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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