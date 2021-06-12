衝美國打疫苗可行？他曝「17天行程4萬7」 網瘋喊：划算
台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活，然而許多民眾也希望能早日施打疫苗。對此，就有網友分享到美國打疫苗的計畫，不僅從頭到尾只需要17天，總金額僅4萬7107元，貼文引發網友高度熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 14:55:19
一名網友在PTT八卦版表示，最近一直想著到美國打疫苗一事，終於找到最迅速的方案了，假設6月21日出發，第一天上午9點50分的班機飛往美國，當地時間6月21日上午8點出關，9點在機場做PCR檢測約45分鐘，9點30至中午12點在機場打嬌生，或出機場打BNT、Moderna疫苗，中午12點拿PCR報告辦理報到，下午2點50分搭機返台，6月22日晚間抵達台灣，從6月23日開始進行隔離14天。
原PO分析，從頭到尾17天，經濟艙票價4萬7107元，直呼「不到5萬塊買個心安」，更暗酸不用像某診所，打個疫苗偷偷摸摸，打完再出來道歉。他認為「比起等到不知何時的國外疫苗，或是國產高端、聯亞，這樣不是最快、最直接，連美國住宿費都省下來，連在美國本土都不用吃上一餐，直接上飛機吃飛機餐。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「4萬打可以出國的疫苗，划算」、「7月底等不到就要去美國打，以後能不能出國都要看疫苗護照，5萬買下半年的人生規畫很划算」、「有錢有閒的話，當然是能越快打疫苗越好」、「感覺可行欸」、「好心動，求勇者先試完分享心得」。
不過，也有網友表示「才打一劑，不划算」、「結果PCR確診，全劇終」、「打完還要等兩三周讓抗體起來，不要在機上中招」、「如果出現副作用不得不在美國就醫，你就掰了，代價可能是幾十萬起跳」、「發生副作用住院可能會欠一屁股債」、「機上跑來跑去風險不見得小」、「打疫苗也不是百毒不侵」。（編輯：賴詠璿）
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