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張嘉祐說，現代醫學如果忽視膳食與疾病的關連性，「對於根本問題的忽視，可說是只有一隻眼睛的醫學。」如果長期有某種身體上的困擾，卻找不到原因，或許就跟飲食、營養素有關。
針對疼痛的研究，奇美醫院也統計疼痛科門診病人的微營養素檢測數值，比如有帶狀皰疹後神經痛（PHN）的初診病人，維生素 D 不足佔 52%、維生素 C 不足 11%、鋅不足 32%；而有纖維肌痛症（Myalgia）的初診病人，維生素 D 不足有 73%，鋅不足 19%，透過營養素的足量介入，能讓症狀獲得改善。
除了這些症狀之外，張嘉祐也舉例，有一名 95 歲的榮民伯伯，20 年前開過腰椎的椎間盤手術，但又從 2 年前開始有下背痛及腳痛的問題，近半年來開始有跛行且下肢水腫的情況發生，甚至痛到需要輪椅的輔助；在診斷的時候，發現伯伯有以下幾個症狀：
- 下肢水腫：維生素 B1 缺乏
- 皮膚黏膜的微血管有出血點及烏青：維生素 C 缺乏
「在療程結束後，伯伯缺乏的營養素也恢復正常值甚至更高，而先前異常的神經傳導功能也有明顯改善。他初診時是坐輪椅來，但現在已經不需要輪椅、甚至也不需要拐杖，還可以回大陸探親 4 次！」張嘉祐說。
營養檢測怎麼做？
張嘉祐說，諾貝爾化學及和平獎得主萊納斯・卡爾．鮑林表示「最優化的營養是未來的藥物」，事實上只要人體細胞擁有良好的生態及正常、均衡的營養，是不容易得到疾病的。「營養醫學是強調整體醫學、預防醫學的統合，也是清除病因的治本醫學和養生學。」
奇美醫學中心自 107 年 9 月起，臨床病理部的精準醫療檢驗室為此開發微營養素篩檢，陸續開發的檢測項目有：維生素 A、C、D、E、B1、B2、B6、B12、葉酸、不飽和脂肪酸（AA、DHA、EPA）及微量元素鐵、鋅、銅、錳、硒、鎳、鉻、鈣、磷、鎂、汞。
如果有想嘗試「營養檢測」的人，也可以到各大醫院的營養科諮詢，或許能找到困擾自己已久的問題所在。
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腳痛、水腫可能是缺乏維生素造成！醫師教你檢測體內營養素
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