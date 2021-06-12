孩童防疫補助　蔡英文：15日線上請領、18日ATM申領

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蔡英文指出，申領流程已經簡化，6月15日起線上申領，或6月18日起ATM申領，不必臨櫃、減少接觸，安全又安心。對於兩歲以下、有登記育兒津貼帳戶的孩童，衛福部會直接匯款到帳戶。
教育部長潘文忠昨日在政院記者會上表示，針對網路申請與領取方式，自15日上午10時開放「行政院孩童家庭防疫補貼網」（https://10000.gov.tw），民眾可透過手機、平板、電腦等多種載具，由孩童之父母或監護人其中一人上網登錄孩童之健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，1萬元補貼即於次一營業日直接匯入登錄的金融機構帳戶中。
潘文忠指出，因初期申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平臺上快速完成登錄，前三天(6月15-17日)不開放查詢核驗結果，查詢功能將於6月18日起開放，補貼亦於該(18)日起開始入帳。他呼籲家長與監護人儘量在網上申辦提領，既簡便也可避免群聚。
實體ATM領取方面，自6月18日起，孩童之父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM（全國共計1萬4,611台），插入父母或監護人之提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人之身分證號，即可領取1萬元現金。
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