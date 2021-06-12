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台中12日增2名確診足跡　為男女朋友曾到台北西門町

▲中市（12）日新增2例本土確診個案足跡(圖／市政府提供2021.6.12)
▲中市（12）日新增2例本土確診個案足跡(圖／市政府提供2021.6.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-12 15:26:13

台中市今（12）日新增2例本土確診個案，分別為住在龍井區31歲男性（案12836），及龍井區印尼籍28歲女性移工（案12837），兩人為男女朋友。台中市政府獲報後均已匡列相關接觸者，相關足跡史也已加強清消。

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市府下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明今日疫調情況。案12836於5月29日曾開車載女友案12837到台北西門町找2名移工朋友，4人曾在車上聊天約30分鐘。

案12836於6月3日出現症狀，6日曾至東協廣場，7日得知台北兩名移工友人確診（台北案11427與案11428），9日曾與租車公司老闆到烏日分局犁份派出所處理租車糾紛案件，11日與女友案12837於台北的醫院採檢，採檢後開車返回台中，當天晚上報告確診收治住院。

案12837則於6月2日出現症狀，自行服用成藥未就醫，6日曾至東協廣場，7日得知台北兩名移工友人確診（台北案11427與案11428），11日與男友案12836在台北的醫院採檢後，由男友開車返回台中，當天晚上報告確診收治住院。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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