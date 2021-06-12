台中12日增2名確診足跡 為男女朋友曾到台北西門町
台中市今（12）日新增2例本土確診個案，分別為住在龍井區31歲男性（案12836），及龍井區印尼籍28歲女性移工（案12837），兩人為男女朋友。台中市政府獲報後均已匡列相關接觸者，相關足跡史也已加強清消。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-12 15:26:13
市府下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明今日疫調情況。案12836於5月29日曾開車載女友案12837到台北西門町找2名移工朋友，4人曾在車上聊天約30分鐘。
案12836於6月3日出現症狀，6日曾至東協廣場，7日得知台北兩名移工友人確診（台北案11427與案11428），9日曾與租車公司老闆到烏日分局犁份派出所處理租車糾紛案件，11日與女友案12837於台北的醫院採檢，採檢後開車返回台中，當天晚上報告確診收治住院。
案12837則於6月2日出現症狀，自行服用成藥未就醫，6日曾至東協廣場，7日得知台北兩名移工友人確診（台北案11427與案11428），11日與男友案12836在台北的醫院採檢後，由男友開車返回台中，當天晚上報告確診收治住院。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。