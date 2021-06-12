COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北市85歲以上長者打疫苗　13日上午8點開放網路預約

▲礙於疫苗數量有限，北市13日上午8點開放85歲以上長者預約打疫苗。（圖／北市府提供）
▲礙於疫苗數量有限，北市13日上午8點開放85歲以上長者預約打疫苗。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-12 16:24:07｜2021-06-12 16:27:25

中央流行疫情指揮中心昨日晚間宣布，日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，將先配送50多萬劑給地方政府施打。台北市長柯文哲今（12）日在防疫記者會上表示，原本預定明日上午開放75歲以上施打疫苗，但是礙於疫苗數量有限，目前只有85歲以上長者預約才能打得到疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，新冠肺炎確診者年紀越大致死率約高，台北市75歲以上長者有約19萬人，但是扣除中央寄放與第一到五類未打者，實際能打疫苗數量只有5.8萬劑，礙於疫苗數量有限，只有85歲以上長者預約才能打得到疫苗，其他人只能等待下一批疫苗來。明日上午8點開放網路預約打疫苗，如果長輩不會用網路，拜託兒孫輩幫忙輸入，最慢明天也會請里幹事發放通知單。

柯文哲指出，預約對象包括85歲以上長者與65歲以上原住民，至於打疫苗場所，包括28家地區醫院、12家聯醫門診部、135家社區診所可以打。對於75至85歲長者不能打到疫苗，柯也表示抱歉，必須等到下一批疫苗來。

北市副市長蔡炳坤表示，長照機構的老人家今日下午就開始施打、洗腎診所15日開始施打，85歲以上長者與65歲以上原住民15至16日開始施打。長者打疫苗可以用敬老卡搭計程車，預約打疫苗可以避免群聚排隊，若無法上網預約，什麼時間去什麼地點施打，市府都已規劃好。

▲北市施打AZ疫苗醫療機構。(圖／北市府提供)
▲北市施打AZ疫苗醫療機構。(圖／北市府提供)
▲北市施打AZ疫苗醫療機構。(圖／北市府提供)
▲北市施打AZ疫苗醫療機構。(圖／北市府提供)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀