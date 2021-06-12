北市85歲以上長者打疫苗　13日上午8點開放網路預約

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柯文哲表示，新冠肺炎確診者年紀越大致死率約高，台北市75歲以上長者有約19萬人，但是扣除中央寄放與第一到五類未打者，實際能打疫苗數量只有5.8萬劑，礙於疫苗數量有限，只有85歲以上長者預約才能打得到疫苗，其他人只能等待下一批疫苗來。明日上午8點開放網路預約打疫苗，如果長輩不會用網路，拜託兒孫輩幫忙輸入，最慢明天也會請里幹事發放通知單。
柯文哲指出，預約對象包括85歲以上長者與65歲以上原住民，至於打疫苗場所，包括28家地區醫院、12家聯醫門診部、135家社區診所可以打。對於75至85歲長者不能打到疫苗，柯也表示抱歉，必須等到下一批疫苗來。
北市副市長蔡炳坤表示，長照機構的老人家今日下午就開始施打、洗腎診所15日開始施打，85歲以上長者與65歲以上原住民15至16日開始施打。長者打疫苗可以用敬老卡搭計程車，預約打疫苗可以避免群聚排隊，若無法上網預約，什麼時間去什麼地點施打，市府都已規劃好。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。