周玉蔻爆連戰夫婦打特權疫苗 原來是罹癌、醫師建議施打
國民黨智庫副董事長連勝文在臉書發文，要民進黨和側翼快去打高端疫苗，用生命實踐台灣價值，被資深媒體人周玉蔻在臉書質疑，前副總統連戰夫婦是否在北投某醫院打特權疫苗？據了解，連戰夫婦確實已經在振興醫院施打疫苗，是因為連戰罹患惡性腫瘤住院，主治醫師建議連戰及陪病的連方瑀一起施打。
記者余祥／台北報導
2021-06-12 16:15:16｜2021-06-12 17:00:48
連戰辦公室主任彭國省表示，前段時間連戰住院開刀，但屬於個人隱私，被周玉蔻強迫揭露非常不道德。連戰辦公室對此表達強烈遺憾，認為現在欠缺疫苗人人自危，應負責任的是政府，不能責怪人民。
至於是否有違法施打疫苗的疑慮，彭國省強調，連戰在疫情爆發前、4月底就出入醫院多次，5月上旬住院，5月下旬出院。「當時的新聞報導，鼓勵65以上長者施打，這個時間點已經很清楚」。
連勝文則表示，爸爸生病住院那幾天，他們內心煎熬無比，因為每家醫院都有收新冠肺炎患者，真的很怕院內感染。醫生強烈建議爸爸及媽媽打疫苗，這就是事實。
他回憶說，那幾天，他很想去醫院看爸爸，但又怕被傳染，每次去醫院壓力大的不得了。現在看到很多人染疫，來不及與家人說再見，遺體就被火化了，還好父親順利出院，但每天還是要治療。
連勝文批，政府沒有想辦法解決欠缺疫苗的嚴重問題，而是在修理父親這種生重病的老人，想轉移失策的焦點。
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