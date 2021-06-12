COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

周玉蔻爆連戰夫婦打特權疫苗　原來是罹癌、醫師建議施打

▲國民黨智庫副董事長連勝文在臉書發文，要民進黨和側翼快去打高端疫苗，被資深媒體人周玉蔻在臉書質疑，前副總統連戰夫婦是否在北投某醫院打特權疫苗？（圖／資料照片）
▲國民黨智庫副董事長連勝文在臉書發文，要民進黨和側翼快去打高端疫苗，被資深媒體人周玉蔻在臉書質疑，前副總統連戰夫婦是否在北投某醫院打特權疫苗？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-12 16:15:16｜2021-06-12 17:00:48

國民黨智庫副董事長連勝文在臉書發文，要民進黨和側翼快去打高端疫苗，用生命實踐台灣價值，被資深媒體人周玉蔻在臉書質疑，前副總統連戰夫婦是否在北投某醫院打特權疫苗？據了解，連戰夫婦確實已經在振興醫院施打疫苗，是因為連戰罹患惡性腫瘤住院，主治醫師建議連戰及陪病的連方瑀一起施打。

我是廣告 請繼續往下閱讀
連戰辦公室主任彭國省表示，前段時間連戰住院開刀，但屬於個人隱私，被周玉蔻強迫揭露非常不道德。連戰辦公室對此表達強烈遺憾，認為現在欠缺疫苗人人自危，應負責任的是政府，不能責怪人民。

至於是否有違法施打疫苗的疑慮，彭國省強調，連戰在疫情爆發前、4月底就出入醫院多次，5月上旬住院，5月下旬出院。「當時的新聞報導，鼓勵65以上長者施打，這個時間點已經很清楚」。

連勝文則表示，爸爸生病住院那幾天，他們內心煎熬無比，因為每家醫院都有收新冠肺炎患者，真的很怕院內感染。醫生強烈建議爸爸及媽媽打疫苗，這就是事實。

他回憶說，那幾天，他很想去醫院看爸爸，但又怕被傳染，每次去醫院壓力大的不得了。現在看到很多人染疫，來不及與家人說再見，遺體就被火化了，還好父親順利出院，但每天還是要治療。

連勝文批，政府沒有想辦法解決欠缺疫苗的嚴重問題，而是在修理父親這種生重病的老人，想轉移失策的焦點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀