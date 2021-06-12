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萬華是防疫破口？柯文哲：石崇良失言、除非想再被砸病歷

▲衛福部次長石崇良說「萬華是防疫破口」，台北市長柯文哲表示，石崇良應該也認為他失言，除非想再被我砸病歷。（圖／北市府提供）
▲衛福部次長石崇良說「萬華是防疫破口」，台北市長柯文哲表示，石崇良應該也認為他失言，除非想再被我砸病歷。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-12 16:50:49

衛福部次長石崇良昨日在立院答詢時稱「萬華是防疫破口」，引發輿論炸鍋。台北市長柯文哲今（12）日表示，「石崇良應該也認為失言，除非他想再被我丟病歷。」

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北市下午防疫記者會上，針對石崇良「萬華破口說」，柯文哲回應表示，「萬華存在那裡好幾百年，今天新冠肺炎病毒也不是外太空掉落萬華」，目前疫情還相當嚴峻，不用推卸責任。

柯文哲表示，他跟石崇良算是熟識，石應該認為自己失言，「除非他想要被我砸病歷第二次」，相信現在叫他出來說，也一定會承認是失言，現在疫情狀況緊張，也不用在這件事情上打轉。

針對石崇良的發言，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天也在疫情記者會上特別說，「我們有些在發言指揮中心或地方政府也一樣，發言都是發言人，會有話語不夠精確，會有傷害的話，要表達歉意。」他為石崇良稱破口在「萬華」表達歉意。

▲衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）
▲衛福部次長石崇良因為說「疫情破口在萬華」，引發輿論炸鍋。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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