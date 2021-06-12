台南今零確診 日本來台第一批AZ疫苗今施打第五類對象

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，病毒不等人，疫苗提早撥發給台南市，台南市政府就能開始提早施打。除了今天配發給長照機構的疫苗之外，接下來到14日，會依照疫苗接種順序，施打第一類到第五類的優先對象。原訂85歲以上老人的施打計畫由6月15日起，由市府主動通知施打時間及地點，行動不便者還有安心接送及到府服務的方案。
市府規劃第一批接種對象為第一類醫事人員、第二類防疫人員(警消、環保清潔隊、工程清潔人員…等)、第三類高接觸風險工作人員(防疫旅館工作人員及防疫旅館清潔公司人員)、第五類機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者(居服單位工作人員及受照顧者)、85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分者。
黃偉哲強調，台南市今日上午收到中央配發的日本捐贈AZ疫苗，將原本15日才能進行施打的長照機構提早次序，先來施打，提早三天可以就早三天獲得免疫力，這是台南市希望達到早日維護市民健康的目標，也感謝我們醫護人員相當辛苦，犧牲假日來幫忙施打，為了是照顧市民的健康。今日台南市首批施打長照機構內工作人員28名，及住民65位，機構執行長表示，住民及工作人員施打疫苗的前置作業早已準備就緒，也感謝醫護人員提早來協助施打，保護機構內的工作者與住民。
另，市府於6月9日在台南科學園區西拉雅公園停車場啟用「南科抗原快篩站」，並針對快篩結果為陽性的企業員工，由現場支援醫院立即進行PCR採檢，後由企業提供專車送至預先規劃之一人一室隔離場所安置。昨(11)日共完成1,043名外國籍企業移工及43名本國籍員工快篩，快篩結果皆為陰性；「南科抗原快篩站」自啟用日(6月9日)至昨(11)日止，累計已完成2,851人快篩。