COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台南今零確診 日本來台第一批AZ疫苗今施打第五類對象

▲台南市長黃偉哲(右)至長照機構視察疫苗接種情形（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲(右)至長照機構視察疫苗接種情形（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-06-12 16:40:14

今(12)日根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增250例本土個案，台南並無新增確診案例。日本政府提供之AZ疫苗台南獲配發56,000劑，台南市長黃偉哲於今日防疫記者會中宣布下午開始至6月14日依照疫苗接種順序，施打第一類到第五類優先對象。下午隨即由衛生單位前往長照機構執行施打第五類對象「機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者」，黃偉哲並到場視察施打過程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
   

▲台南獲配發的5萬
▲台南獲配發的5萬 6千劑AZ疫苗已到達，今日下午開始照接種順序施打（圖／台南市衛生局提供）
    

黃偉哲表示，病毒不等人，疫苗提早撥發給台南市，台南市政府就能開始提早施打。除了今天配發給長照機構的疫苗之外，接下來到14日，會依照疫苗接種順序，施打第一類到第五類的優先對象。原訂85歲以上老人的施打計畫由6月15日起，由市府主動通知施打時間及地點，行動不便者還有安心接送及到府服務的方案。 

市府規劃第一批接種對象為第一類醫事人員、第二類防疫人員(警消、環保清潔隊、工程清潔人員…等)、第三類高接觸風險工作人員(防疫旅館工作人員及防疫旅館清潔公司人員)、第五類機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者(居服單位工作人員及受照顧者)、85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分者。

     

黃偉哲強調，台南市今日上午收到中央配發的日本捐贈AZ疫苗，將原本15日才能進行施打的長照機構提早次序，先來施打，提早三天可以就早三天獲得免疫力，這是台南市希望達到早日維護市民健康的目標，也感謝我們醫護人員相當辛苦，犧牲假日來幫忙施打，為了是照顧市民的健康。今日台南市首批施打長照機構內工作人員28名，及住民65位，機構執行長表示，住民及工作人員施打疫苗的前置作業早已準備就緒，也感謝醫護人員提早來協助施打，保護機構內的工作者與住民。

另，市府於6月9日在台南科學園區西拉雅公園停車場啟用「南科抗原快篩站」，並針對快篩結果為陽性的企業員工，由現場支援醫院立即進行PCR採檢，後由企業提供專車送至預先規劃之一人一室隔離場所安置。昨(11)日共完成1,043名外國籍企業移工及43名本國籍員工快篩，快篩結果皆為陰性；「南科抗原快篩站」自啟用日(6月9日)至昨(11)日止，累計已完成2,851人快篩。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀