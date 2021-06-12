高雄連續５天+0破功今新增１確診　有症狀PCR5採陰轉陽

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陳其邁表示，案12743的IgM為陰性、IgG陽性，顯示他是舊的感染，因此推論他是在5月17、18日左右就感染。潘炤穎指出，該案與其他確診案不一樣，發病期程和採檢、檢驗結果沒有在第一天出現症狀就被驗出，將對此個案鼻咽、痰液採檢，在晚間的專家會議上討論。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，案12743因被列為接觸者，5月19日至醫院採檢PCR陰性，入住防疫旅館進行居家隔離至6月1日。解隔離當天因陸續出現咳嗽、腹瀉、發燒等症狀，個案於6月2日、5日、8日及10日皆透過衛生局轉介至醫學中心採檢，PCR結果皆呈現陰性。10日因症狀加劇住院，11再次採檢，PCR結果為陽性，Ct值29.6，該案無公共場所活動史。
潘炤穎也認為，由於該案病程比較特別，所以還是針對他的職場接觸者進行採檢匡列，共匡列家人4人、同事4人，還有共同搭車的1位友人。目前同事4人PCR採檢都是陰性，其他5人快篩也都是陰性，PCR採檢稍晚才會出爐。另外，由於該案自覺有症狀，活動都很自制，所以不予公布足跡。
潘炤穎也針對雲林個案12838指出，個案為本國籍40多歲男子，家住在高雄在雲林工作，經常往返於雲林、高雄之間，6月3日公司同棟宿舍有確診者（案10653），個案在6月5日出現腹瀉、關節痠痛等症狀，6月7日曾在雲林就診，該案6月9日個案開車返回高雄，11日PCR採檢後確診，也是端午連假中出現的第一起「病毒流動」個案。衛生於6月11日出現發燒症狀，至高市醫院進行快篩及PCR檢驗結果皆出現陽性確診，CT值22，該案無公共活動史。
陳其邁也在防疫記者會上呼籲遊子不要回高雄，若一定要回來，上下車都要掃QR CODE，一抵達高雄，就要遵守高雄市自主健康管理規定，若有發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀禁止外出，應主動與當地衛生局聯絡，或致電1922依指示就醫；違反上述依傳染病防治法，可裁處最高30萬元。
陳其邁也表示，早上9點收到中央配送的AZ疫苗，上午10點即開始在安養機構等施打，會依序通知接種者，3100多位接種醫人隊伙伴，在端午連假持續為民眾接種疫苗。
至於老人接種疫苗，高市仍訂6月15日起分三波接種，首波6/15~6/17是87歲以上長者、約3萬1千人；第二波是6/18~6/22是80至86歲長者、約6萬1千人；6/23起是75歲至79歲老人、約6萬8千人，高齡長輩接種是由戶政系統造冊，由里幹事通知，根據通知單前往指定場次及地點接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。