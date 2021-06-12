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5陰男第6採轉陽！　高市將採檢深層痰液釐清

▲案12743經過5次PCR採檢都是陰性，到第6採才呈現陽性反應。（圖／高雄市政府提供）
▲案12743經過5次PCR採檢都是陰性，到第6採才呈現陽性反應。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-12 17:02:19｜2021-06-12 17:03:05

高雄連5日+0後，今（12）日新增1名COVID-19本土確診個案，高雄市長陳其邁說，這起個案12743是高雄5月中旬指標個案2529相關感染對象，衛生局簡任技正潘炤穎則說，個案是在結束14天居家隔離後，在自主健康管理期間才出現相關症狀，經衛生局分別於6月2、5、8、10日協助就醫並進行採檢，直到6月11日採檢才呈現陽性，第6採才出現陽性反應，這情形確實跟其他人「比較不一樣」，後續將採檢深層痰液釐清。

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潘炤穎表示，案12743感染源來自於5月中旬的高雄個案2529，根據疫調，案2529在5月10到14日足跡遍及台北、大台北地區，有5天的這個活動足跡史，回高雄出現不適症狀，5月17日就診、18日確診，連帶同住家人密切接觸者案2714、9566也都陸續確診，至於職場接觸者，當時匡列了5個人，其中就有今日的確診個案12743。

潘炤穎說明，案12743在隔離期間身體都沒有狀況，採檢也是陰性，卻在解隔離的當天6月1號出現一些身體不適的症狀，經過衛生局安排就醫，分別在6月2、5、8、10日都到各大醫學中心做相關採檢、追蹤，但是這幾次的採檢都是呈現陰性的狀態，直到6月11日採檢PCR呈現陽性，CT值是29.6，同時從採檢的血清證實，個案的IgM急性期抗體呈現陰性，但IgG恢復期抗體，呈現陽性的狀態，因此推斷個案的病程可以回溯到5月中與案2529在職場上的接觸。

潘炤穎說，案12743發病的期程、採檢的狀況，以及檢驗結果，可能因為個人的體質關係，所以沒有在第1天出現症狀時就驗出陽性，對此，高雄4大醫學中心還有專家在每天晚上8點進行的專家會議中也進行過討論，今天會對這個個案進行鼻咽部位的採檢，還有深層痰液部分的採檢後，再度進行相關的釐清。

高雄市衛生局強調，雖然案12743發病前14天都在隔離，但他的病程進展跟其他個案不太一樣，所以針對他的職場接觸者一樣進行採檢匡列，家人4人、同事4人，還有曾共同搭一輛車的友人1人，共9人進行相關檢驗，同事4人PCR陰性，至於家人、同車的友人快篩陰性，PCR採檢尚未出來，但請大家放心，個案的CT值是29.6，感染風險低，在自主管理期間的多次就醫，個案也警覺到有健康風險存在，因此在活動上面相當自制，因此足跡不予公佈。

▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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