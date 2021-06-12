5陰男第6採轉陽！　高市將採檢深層痰液釐清

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潘炤穎說明，案12743在隔離期間身體都沒有狀況，採檢也是陰性，卻在解隔離的當天6月1號出現一些身體不適的症狀，經過衛生局安排就醫，分別在6月2、5、8、10日都到各大醫學中心做相關採檢、追蹤，但是這幾次的採檢都是呈現陰性的狀態，直到6月11日採檢PCR呈現陽性，CT值是29.6，同時從採檢的血清證實，個案的IgM急性期抗體呈現陰性，但IgG恢復期抗體，呈現陽性的狀態，因此推斷個案的病程可以回溯到5月中與案2529在職場上的接觸。
潘炤穎說，案12743發病的期程、採檢的狀況，以及檢驗結果，可能因為個人的體質關係，所以沒有在第1天出現症狀時就驗出陽性，對此，高雄4大醫學中心還有專家在每天晚上8點進行的專家會議中也進行過討論，今天會對這個個案進行鼻咽部位的採檢，還有深層痰液部分的採檢後，再度進行相關的釐清。
高雄市衛生局強調，雖然案12743發病前14天都在隔離，但他的病程進展跟其他個案不太一樣，所以針對他的職場接觸者一樣進行採檢匡列，家人4人、同事4人，還有曾共同搭一輛車的友人1人，共9人進行相關檢驗，同事4人PCR陰性，至於家人、同車的友人快篩陰性，PCR採檢尚未出來，但請大家放心，個案的CT值是29.6，感染風險低，在自主管理期間的多次就醫，個案也警覺到有健康風險存在，因此在活動上面相當自制，因此足跡不予公佈。
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