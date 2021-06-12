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打疫苗基進酸台北「看好了！」　柯文哲反擊：內線交易

▲針對中央配發的新冠疫苗只夠85歲以上長者打，台北市長柯文哲致歉。（圖／北市府提供）
▲針對中央配發的新冠疫苗只夠85歲以上長者打，台北市長柯文哲致歉。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-12 17:22:33｜2021-06-12 17:24:49

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗原定15日開打，但是中央流行疫情指揮中心昨晚突宣布，即起撥配到各縣市，讓地方政府措手不及。高雄今（12）日上午獲配9.1萬劑，下午就開放施打，台灣基進暗酸北市，「看好了高雄只示範一次」。對此，台北市長柯文哲用股票「內線交易」做比喻，反擊「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。

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基進黨新聞輿情部主任張博洋在臉書表示，指揮中心上午提前供貨，高雄下午就可施打，只要多放心思、提前造冊，真的不難；他還暗酸北市，「只有準備周全沒有中央突襲，台北市今天中午才要公布施打辦法，看好了，高雄市只示範一次」。

柯文哲先前多次批資訊不對等，柯下午在北市防疫記者會上答覆表示，疫苗要發多少，有客觀數據，只是說，「我們不知的時候很難規劃」。柯文哲話鋒一轉，反擊「明白的講，在股票市場內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名？」

媒體詢問昨天中央突然通知地方政府有疫苗配發，是否覺得被偷襲？柯文哲表示，算一算分配下來的疫苗只有5.8萬劑能打，他要向75至85歲的長者道歉，其他人要等下一批疫苗來才能打。

▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.47%85.53%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.21%11.79%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.84%12.16%
2021-06-09-2021-06-12
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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