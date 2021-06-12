打疫苗基進酸台北「看好了！」　柯文哲反擊：內線交易

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基進黨新聞輿情部主任張博洋在臉書表示，指揮中心上午提前供貨，高雄下午就可施打，只要多放心思、提前造冊，真的不難；他還暗酸北市，「只有準備周全沒有中央突襲，台北市今天中午才要公布施打辦法，看好了，高雄市只示範一次」。

柯文哲先前多次批資訊不對等，柯下午在北市防疫記者會上答覆表示，疫苗要發多少，有客觀數據，只是說，「我們不知的時候很難規劃」。柯文哲話鋒一轉，反擊「明白的講，在股票市場內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名？」

媒體詢問昨天中央突然通知地方政府有疫苗配發，是否覺得被偷襲？柯文哲表示，算一算分配下來的疫苗只有5.8萬劑能打，他要向75至85歲的長者道歉，其他人要等下一批疫苗來才能打。