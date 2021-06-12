中市獲配7萬劑疫苗　85歲以上攜帶通知單施打

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盧秀燕指出，75歲以上長者為中央公告的COVID-19公費疫苗第六類施打對象，台中市75歲老年人口約有13萬人，依中央規定的27%計算，台中市獲配數量僅約僅3萬6千劑，由於施打人數遠大於獲配數量，因此市府優先提供85歲以上長輩施打，估計符合資格者約3萬6千人，配合64處快打站，期望儘早達成群體免疫效果。而尚未安排的公費對象，也將視中央疫苗供應情況，逐步安排接種。
盧秀燕說，市府原設置67個快打站，但因和平區居民反映想到衛生所施打較為方便，因此調整為64個快打站，民政局針對85歲以上長輩製作通知單，透過民政系統派員投遞，長輩無須提出申請，收到通知單後再出門打疫苗即可。
針對85歲以上長者施打疫苗，民政局指出，此次施打疫苗時間為6月15日至17日，已完成各區造冊，各區陸續發送「施打疫苗通知單」，以「分里、分時段」原則分流接種，通知單上也會標示施打地點與時間，無需另外提出申請，請各位長輩按通知時間，攜帶通知單、健保卡、身分證、填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），依通知單標示的時間、地點前往快打站施打，如行動不便無法前往，需特殊協助，可與里幹事或里長聯絡；若非台中市籍的長者想要施打，則可選擇跟衛生所或合約醫療院所預約施打。
衛生局提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘。