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中市獲配7萬劑疫苗　85歲以上攜帶通知單施打

▲台中市獲配7萬劑AZ疫苗，開放前六類人員施打(圖／市政府提供2021.6.12)
▲台中市獲配7萬劑AZ疫苗，開放前六類人員施打(圖／市政府提供2021.6.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-12 17:07:58｜2021-06-12 17:11:49

日本政府提供台灣的124萬劑AZ疫苗，台中市今（12）日獲配7萬劑，中央開放前六類人員施打，但由於施打人數遠大於獲配的疫苗量，故此次優先提供一至三類尚未接種者、住宿型機構及85歲以上長者施打。市長盧秀燕表示，市府已製發「施打疫苗通知單」，由里鄰系統投遞，長輩無須提出申請，收到通知單後再依單子上的時間與地點前往施打即可。

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盧秀燕今下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會表示，市府今上午已收到中央配發的7萬劑AZ疫苗，中央規定這次開放前六類人員進行施打，不過施打的人數，遠超過分配到的疫苗。因此，按照中央規定，此次配撥疫苗的計算方式為一至三類尚未接種人數配6成、住宿型機構配6成，以及75歲以上長者依當地75歲以上老年人口數配27%，所以加起來台中市這一波分配到7萬劑。

盧秀燕指出，75歲以上長者為中央公告的COVID-19公費疫苗第六類施打對象，台中市75歲老年人口約有13萬人，依中央規定的27%計算，台中市獲配數量僅約僅3萬6千劑，由於施打人數遠大於獲配數量，因此市府優先提供85歲以上長輩施打，估計符合資格者約3萬6千人，配合64處快打站，期望儘早達成群體免疫效果。而尚未安排的公費對象，也將視中央疫苗供應情況，逐步安排接種。

盧秀燕說，市府原設置67個快打站，但因和平區居民反映想到衛生所施打較為方便，因此調整為64個快打站，民政局針對85歲以上長輩製作通知單，透過民政系統派員投遞，長輩無須提出申請，收到通知單後再出門打疫苗即可。 

針對85歲以上長者施打疫苗，民政局指出，此次施打疫苗時間為6月15日至17日，已完成各區造冊，各區陸續發送「施打疫苗通知單」，以「分里、分時段」原則分流接種，通知單上也會標示施打地點與時間，無需另外提出申請，請各位長輩按通知時間，攜帶通知單、健保卡、身分證、填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），依通知單標示的時間、地點前往快打站施打，如行動不便無法前往，需特殊協助，可與里幹事或里長聯絡；若非台中市籍的長者想要施打，則可選擇跟衛生所或合約醫療院所預約施打。

衛生局提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.47%85.53%
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