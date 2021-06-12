疫苗預約系統唐鳳來不及做好？柯文哲酸：政治指導軍事

台北市長柯文哲昨日指多次要政院政務委員唐鳳趕工做好疫苗預約系統，但卻獲得無法做好回應，如今只好讓地方想辦法，唐鳳辦公室昨晚回擊此說法與事實不符。柯文哲今（12）日再嗆，不管怎麼講，反正這次就是沒辦法用，他也說唐鳳是天才型人物，技術上沒問題，但常常是「政治指導軍事」，重申這件事該早準備好。

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唐鳳辦公室昨晚駁斥，指柯文哲說法與事實不符，當時回覆北市府時，只有說「這批日本124萬劑AZ疫苗，不會使用疫苗預約系統」等語，北市府所謂的「來不及做好」，已經扭曲原本言論，至於疫苗預約系統建置，目前整體流程已設計完畢，由中央流行指揮中心擇期啟用。