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疫苗預約系統唐鳳來不及做好？柯文哲酸：政治指導軍事

▲中央疫苗預約施打系統來不及做好？柯文哲稱政委唐鳳是天才，但也酸「政治指導軍事」。（圖／北市府提供）
▲中央疫苗預約施打系統來不及做好？柯文哲稱政委唐鳳是天才，但也酸「政治指導軍事」。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-12 17:45:09｜2021-06-12 17:47:10

台北市長柯文哲昨日指多次要政院政務委員唐鳳趕工做好疫苗預約系統，但卻獲得無法做好回應，如今只好讓地方想辦法，唐鳳辦公室昨晚回擊此說法與事實不符。柯文哲今（12）日再嗆，不管怎麼講，反正這次就是沒辦法用，他也說唐鳳是天才型人物，技術上沒問題，但常常是「政治指導軍事」，重申這件事該早準備好。

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唐鳳辦公室昨晚駁斥，指柯文哲說法與事實不符，當時回覆北市府時，只有說「這批日本124萬劑AZ疫苗，不會使用疫苗預約系統」等語，北市府所謂的「來不及做好」，已經扭曲原本言論，至於疫苗預約系統建置，目前整體流程已設計完畢，由中央流行指揮中心擇期啟用。

台北市下午舉行防疫記者會，柯文哲答覆媒體詢問表示，「不管怎樣，這次就是沒辦法用。」他認為，中央系統這次沒辦法用，地方只好被迫使用另一套系統，但等到中央系統上線後，又要面臨資料再轉接的問題，就會很麻煩，之前才會說希望快點準備。

柯文哲也酸說，唐鳳是天才型的人物，技術上沒問題，可是常常是「政治指導軍事」，技術部門當然沒問題，但問題是這件事情應該早該準備，但現況就是無法使用。

▲礙於疫苗數量有限，北市13日上午開放85歲以上長者預約打疫苗。（圖／北市府提供）
▲礙於疫苗數量有限，北市13日上午開放85歲以上長者預約打疫苗。（圖／北市府提供）
 

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