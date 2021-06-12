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高雄超前部屬因「有內線」？高市酸：簡單的數學問題而已

▲90,100劑AZ疫苗今（12）日配達高雄，民生醫院當天即開始施打疫苗。（圖／高雄市衛生局提供）
▲90,100劑AZ疫苗今（12）日配達高雄，民生醫院當天即開始施打疫苗。（圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-12 18:03:35｜2021-06-12 18:45:41

高雄市今（12）日上午9點接獲指揮中心配送的90,100劑AZ疫苗，其中10,100劑為國軍專案專用，高雄市在10點就在市立聯合醫院打下1針，台北市長柯文哲在記者會上卻用股票「內線交易」做比喻，意有所指的說「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」；對此高雄市則反酸，人數民政系統都抓的出來，「這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問」。

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▲中央疫苗預約系統來不及做好？柯文哲稱政委唐鳳是天才，但也酸「政治指導軍事」。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲左酸高雄市「內線交易」，右酸政委唐鳳「政治指導軍事」。（圖／北市府提供）
高雄市衛生局長黃志中表示，這批疫苗是在早上9點運到衛生局，因為之前就已經通知醫療院所做相關的準備，所以在上午10點就打下第1針，下午就有7個醫院全面開始施打，這部分真的很感謝所有的醫護同仁的辛勞，為了全民防疫努力，犧牲假期幫大家施打疫苗，真的相當感謝。

▲高雄市將高齡長輩接種COVID-19疫苗的時間，依年齡分成3個波段，高雄市長陳其邁強調，按年齡順序陸續施打下來，沒有特權，大家都照規矩來就不會有爭議。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市將高齡長輩接種COVID-19疫苗的時間，依年齡分成3個波段。（圖／高雄市政府提供）
針對台北市長柯文哲的發言，高雄市衛生局潘炤穎簡任技正則表示，中央疫情指揮中心在6月9日已公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，當時新聞稿即已告知預計6月12日將陸續配送至各縣市；高雄市6月9日確定按年齡施打後，隨即造冊統計，針對87歲以上長輩，6月10日下午才開始由各區公所透過鄰里系統發送至所有長輩手上。

▲高雄市衛生局指出，中央疫情指揮中心在6月9日已公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，當時新聞稿即已告知預計6月12日將陸續配送至各縣市。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局指出，中央疫情指揮中心在6月9日已公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，當時新聞稿即已告知預計6月12日將陸續配送至各縣市。（圖／高雄市衛生局提供）
潘炤穎說，基於施打的公平性，針對75歲以上長輩，高雄市政府是從高年齡開始施打，這些人數民政系統都抓的出來，扣除一至五類未施打人員，推算得知可以施打到87歲，「這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問」；高雄市長陳其邁也說，衛生局的同仁拜託大家是不是在端午節能夠施打的時候，幾乎每個人都一口就答應，真的非常感謝所有的醫護同仁，大家不眠不休、令人感動喔，所以請大家碰到醫護同仁的時候，要記得跟他（她）們說一聲「謝謝」。

▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.47%85.53%
2021-06-11-2021-06-15

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指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

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