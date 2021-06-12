高雄超前部屬因「有內線」？高市酸：簡單的數學問題而已
高雄市今（12）日上午9點接獲指揮中心配送的90,100劑AZ疫苗，其中10,100劑為國軍專案專用，高雄市在10點就在市立聯合醫院打下1針，台北市長柯文哲在記者會上卻用股票「內線交易」做比喻，意有所指的說「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」；對此高雄市則反酸，人數民政系統都抓的出來，「這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-12 18:03:35｜2021-06-12 18:45:41
高雄市衛生局長黃志中表示，這批疫苗是在早上9點運到衛生局，因為之前就已經通知醫療院所做相關的準備，所以在上午10點就打下第1針，下午就有7個醫院全面開始施打，這部分真的很感謝所有的醫護同仁的辛勞，為了全民防疫努力，犧牲假期幫大家施打疫苗，真的相當感謝。 針對台北市長柯文哲的發言，高雄市衛生局潘炤穎簡任技正則表示，中央疫情指揮中心在6月9日已公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，當時新聞稿即已告知預計6月12日將陸續配送至各縣市；高雄市6月9日確定按年齡施打後，隨即造冊統計，針對87歲以上長輩，6月10日下午才開始由各區公所透過鄰里系統發送至所有長輩手上。 潘炤穎說，基於施打的公平性，針對75歲以上長輩，高雄市政府是從高年齡開始施打，這些人數民政系統都抓的出來，扣除一至五類未施打人員，推算得知可以施打到87歲，「這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問」；高雄市長陳其邁也說，衛生局的同仁拜託大家是不是在端午節能夠施打的時候，幾乎每個人都一口就答應，真的非常感謝所有的醫護同仁，大家不眠不休、令人感動喔，所以請大家碰到醫護同仁的時候，要記得跟他（她）們說一聲「謝謝」。
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