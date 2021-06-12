新光三越台中店櫃姐確診停業3天 預計下周一通知復業
新光三越台中店專櫃櫃姐確診，台中市府成立快篩站，針對同樓層及相關人員快篩218人全數陰性，另透過實聯制掌握6月8日至10日進入百貨公司的6801人，發送簡訊提醒自我健康監測，若有症狀或不適可前往醫院篩檢站篩檢。市府表示，新光三越台中店須經市府核准始得復業，預計下周一將通知業者復業，合計停業3天。
記者金武鳯/台中報導
2021-06-12 18:48:29
衛生局長曾梓展今（12）日於台中市疫情指揮中心線上記者會說明，市府昨日火速設立快篩站，針對確診櫃姐6月8日上班曾去過區域，包括地下一樓及一、二樓等相關接觸者共218人篩檢，全數為陰性。另已匡列5名居家隔離者，包括同住友人及4名專櫃員工，PCR採檢也全數陰性。
曾局長說明，由於第一波針對高風險族群篩檢結果均為陰性，經評估危機暫時解除。其餘相關人員則由中港澄清醫院篩檢50人、惠中林新醫院篩檢154人，共204人，也是全數陰性。
市府已透過實聯制掌握6月8日至10日進入新光三越的6,801人，發送簡訊提醒進行自我健康監測2週，若有相關症狀可前往各醫院的社區篩檢站免費篩檢。另針對外界質疑櫃姐是否明知確診仍上班，曾局長澄清，櫃姐於6月8日上班一天，其彰化家人則於6月9、10日陸續確診，因此6月8日是在她不知道染疫情況下上班。
經發局表示，新光三越中港店已於6月10、11日環境清消完畢，市府也要求新光三越須提供員工快篩結果，並經評估無疫情擴大風險後才許復業，預計下周一市府將通知業者可復業，合計停業3天。