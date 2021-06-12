長者預約打AZ疫苗　各地措施一次看

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台北市施打對象包括年齡85歲以上的長者及65歲以上原住民，民眾可自13日上午8時起透過台北市衛生局網站預約，每人僅能預約1次、85歲以上優先，施打地點包含28家醫院、135家診所、聯醫12家的門診部。無法上網預約者，市府會安排到特定時段及醫院接種，28家醫院15日全天、16日上午接受預約；16日下午及17日上午這2時段，請無法上網的老人家帶健保卡來接種。至於長照機構的住民、行動不便或身心障礙者，市府也成立疫苗接種機動隊，為市民上門服務。
新北市
新北市疫苗施打優先對象為85歲以上長者優先施打，新北市府表示，15日開始分區、分里、分時段施打，已在各區公所網站公告接種資訊。另外，里長也會透過鄰里系統「主動」告知民眾；家中有長輩的年輕人，也請協助瞭解並轉告。
桃園市
桃園市針對81歲以上長者分3天施打，15日施打88歲以上長者，16日施打84歲以上長者，17日施打81歲以上長者，若有錯過者，17日會安排2個時段補接種。施打完81歲以上長者後，會對75歲以上長者逐步施打。
桃園市表示將於14日前發放疫苗接種通知單，長者攜帶通知單、健保卡及身分證，不用預約，到指定的接種站就可接種，若沒有戶籍，里長、里幹事簽名就可以就近接種。
台中市
台中市第一波疫苗施打對象為85歲以上長者，由各區造冊及發送「施打疫苗通知單」，15日起安排施打，無需提出申請。收到通知單的長者，攜帶通知單、雙證件、填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），依標註的時間、地點，前往快打站接種疫苗。
若有長者行動不便或需要特殊協助，中市府表示可與鄰長聯絡；若非台中市籍的長者想要施打，可與衛生所或合約醫療院所預約。
台南市
台南市疫苗第一波對象為年滿85歲以上長者，以及75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分的民眾。其他75歲以上民眾及65歲以上原住民接種時間待下波公布。南市府將由區公所或里幹事通知，可就近至衛生所、診所接種。
高雄市
高雄市將疫苗施打分為三波，首波6月15日至17日，對象是87歲以上高齡長輩。第2波暫定6月18日至22日，對象是80至86歲。第3波暫定6月23日起，對象是75至79歲。高雄市府表示，接獲通知單的長者依通知書順序前往接種，不用預約；若沒接到通知書，或戶籍在外縣市但居住在高雄的長者，可直接聯繫區公所。不過，二、三波是否能夠施打得到，還要看指揮中心疫苗撥補狀況。
基隆市
基隆市規劃85歲以上基隆市民優先施打，不需要預約，由村里長發送通知單。接獲通知的長者前往指定地點接種疫苗。
新竹市
新竹市規畫自14日起優先為80歲以上長者施打疫苗，免登記、免預約，由市府造冊登記、安排時間及地點。12日起里鄰長會發放「通知書」到長輩家中，依通知的場次攜帶身分證、健保卡前往接種。若戶籍不在新竹市，但有居住事實，請聯繫鄰里長由公所協助造冊。行動不便長輩可免費預約疫苗計程車或復康巴士。長期臥床、無法行動的長者可通報里鄰長協助，社會處會安排到府施打。
新竹縣
新竹縣施打疫苗也分為三梯次，第一梯次優先為87歲以上年長者及77歲以上原住民，連同機構的長輩約6600人，將由各鄉鎮市公所造冊，再由衛生單位發送通知單。長者接獲通知單，依註明的時間及地點前往接種，若戶籍不在新竹縣，但有居住事實者，也可施打。行動不便的長者，由村里幹事安排交通工具載送長者前往施打地點。但後續兩梯次則要視指揮中心疫苗撥補狀況而定。
苗栗縣
苗栗縣先為85歲以上長者及75歲以上原住民施打疫苗，由衛生所負責，15日起在全縣18鄕鎭市開打，將透過村里長造冊並通知施打時間及地點，不用預約。接獲通知單的長者，攜帶健保卡、身分證前往接種。
彰化縣
彰化縣於11日至13日上午8時至12時開放預約，民眾可致電27家衛生所，每通電話限預約2人，必須為配偶或直系親屬。另彰化縣25家醫院及58家診所等合約院所，可採電話或網站預約，不限彰化縣籍。
南投縣
南投縣預計15日上午9時起同步開放75歲以上、原住民65歲以上長者電話預約，不開放現場登記，16日上午9時開始接種疫苗。
雲林縣
雲林縣針對施打疫苗的規畫，是依戶政系統造冊，行政區規劃接種場次後，由村里幹事通知民眾，民眾依通知單前往接種，村里幹事則會協助獨居或行動不便者接種。接種順序分3梯次，第1梯次為85歲以上。
嘉義市
嘉義市首波將為85歲以上嘉義市民施打疫苗，啟用大型場館港坪體育館作為快打站，由區公所里幹事、里長協助報名。
嘉義縣
嘉義縣優先提供85歲以上高齡長者接種，透過戶政系統資料，由村里長逐一進行調查，再由衛生所通知接種。接種順序分為3波，第一波為85歲以上，約1萬4723人。
屏東縣
屏東縣府表示已設48處注射站，包括1間大型快打站屏東縣立體育館，以及14家專責醫院，另外還有33鄉鎮市衛生所，優先為85歲以上長者施打，長者在接到村里長或村里幹事通知後可前往接種，不用預約。
宜蘭縣
宜蘭縣府表示將優先為88歲以上宜蘭縣長者優先施打，15日起各鄉鎮村里幹事會將「施打疫苗通知單」發送至長者家中，並依照身分證尾數後兩碼，決定施打日期與時段，分5天（16、17、18、21、22日）施打完畢。施打地點除了宜蘭市與羅東鎮的長者於溪北接種中心（宜蘭運動公園體育館）、溪南接種中心（羅東文化工場），其餘於居住地衛生所接種。
花蓮縣
花蓮縣府表示將自15日起接受75歲以上長者及65歲以上原住民預約，可透過13鄉鎮市衛生所電話預約，或在網路預約，疫苗到位即陸續以電話通知安排接種，目前已經規劃13鄉鎮的施打站，地點尚未公布。
台東縣
台東縣於台東市規畫於慈濟台東靜思堂、縣立體育館設置疫苗接種站，其餘15鄉鎮在各鄉鎮衛生所施打，並委請各鄉鎮市長及村里長們協助，針對縣內75歲以上長者（含65歲以上原住民長者）進行施打意願調查，造冊掌握施打意願，採取電話預約，預約時間13日和14日，上午8時至下午5時，15日統一開打。
澎湖縣
澎湖縣衛生局將依村里辦公室造冊，75歲以上長者可按規劃時間持健保卡至社區接種站施打。其他符合條件的民眾可利用電話向衛生所、部立澎湖醫院預約，由院所依序通知安排注射。
金門縣
金門縣施打疫苗將實施電話掛號「預約制」，金門醫院則可使用網路掛號預約。疫苗接種合約院所包含社區大型接種站、金門醫院院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家內心情診所。
連江縣
連江縣政府表示，將由各鄉公所清點人員名單後，於15日起開始施打，但確切的方式，還未公布。