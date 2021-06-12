柯文哲「內線交易說」　他問：好心肝算嗎？

高雄市今（12）日上午9點接獲指揮中心配送的AZ疫苗，10點就打下第1針，台北市長柯文哲下午在北市防疫記者會被問到時回應「我們不知的時候很難規劃」，話鋒一轉「明白的講，在股票市場內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名？」，對此，台灣基進新聞部主任張博洋則問，所以「好心肝算內線交易嗎？」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-12 19:44:56｜2021-06-12 19:51:30
中央流行疫情指揮中心配發的50多萬劑AZ疫苗，已經在今天上午陸續配送到各縣市，包括高雄市、台南市都在今天就開打，其中高雄市更是在上午10點就打下第1針，台北市長柯文哲在記者會上被問到高雄疫苗打得快時，柯文哲再批「資訊不對稱」，想想看高雄怎麼會提前知道要發通知單？話鋒一轉並提到「明白的講，在股票市場內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名？」。
此話一出，引起高雄市議員的強烈不滿，議員康裕成認為，「日本送124萬劑疫苗來到，舉國皆知，按部就班提早部署很難嗎？」；議員林智鴻則批，「陳其邁加快部署長者疫苗施打，卻被講成政治內線交易，柯文哲自己都還沒有把特權疫苗施打的疑雲說清楚就急於甩鍋，甩鍋功夫真的是100分」；議員邱俊憲則認為，「柯市長先是推責任給臺北市政府的基層同仁，現在又要來抹煞其他縣市基層同仁的努力，千萬不要把高雄第一線防疫人員的努力，惡意醜化成你所謂的內線交易，『小心，病例會砸到你自己的臉上』」。
台灣基進新聞部主任張博洋則酸，指揮中心6月9日新聞稿，明明白白提醒各縣市政府，6月12日起路陸續配送至各縣市衛生局；疫苗特權施打，是因為疫苗不夠，不是北市府管控失能；施打準備不及，是因為隔壁同學內線交易，不是北市府毫無準備，千錯萬錯，都是別人的錯，令人好奇想問「好心肝算內線交易嗎？」。
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