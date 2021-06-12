柯文哲「內線交易說」　他問：好心肝算嗎？

台北市長柯文哲下午在北市防疫記者會被問到時回應「我們不知的時候很難規劃」，話鋒一轉「明白的講，在股票市場內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名？」

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，柯文哲再批「資訊不對稱」，想想看高雄怎麼會提前知道要發通知單？話鋒一轉並提到「明白的講，在股票市場內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名？」

▲高雄市衛生局指出，中央疫情指揮中心在6月9日已公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，當時新聞稿即已告知預計6月12日將陸續配送至各縣市。（圖／高雄市衛生局提供）

此話一出，引起高雄市議員的強烈不滿，議員康裕成認為，「日本送124萬劑疫苗來到，舉國皆知，按部就班提早部署很難嗎？」；議員林智鴻則批，「陳其邁加快部署長者疫苗施打，卻被講成政治內線交易，柯文哲自己都還沒有把特權疫苗施打的疑雲說清楚就急於甩鍋，甩鍋功夫真的是100分」；議員邱俊憲則認為，「柯市長

先是推責任給臺北市政府的基層同仁，現在又要來抹煞其他縣市基層同仁的努力，千萬不要把高雄第一線防疫人員的努力，惡意醜化成你所謂的內線交易