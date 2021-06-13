美官員：拜登將促G7通力合作　遏止中國影響力

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消息人士指出，為了讓民主國家領袖結成更加統一的戰線，在當今21世紀與中國開展經濟競爭，拜登這項具針對性的提議是拉高行動層級的作為之一。
消息人士說，拜登希望G7領導人一致發聲，反對中國針對維吾爾穆斯林與其他少數民族的強迫勞動行為，並希望這番抨擊論述可納入峰會結束後發布的聯合公報中，但是部分歐洲盟邦不願意與北京撕破臉。
為期3天的峰會將在明天落幕，屆時各國領袖是否將採行拜登的主張，目前猶未可知。
這項計畫呼籲斥資數以億計美元，將與民間企業合作，擬針對中國規模高達數兆美元的「一帶一路倡議」一較高下。批評者說，中國的一帶一路倡議只會造成債台高築，並且迫使許多國家對於中國的不當影響力只能就範。
英國也希望全球民主國家應減少對經濟強國中國的依賴，並說今天的討論將磋商「我們如何塑造全球體系，使人民支持我們的價值觀」，包括將目前過度依賴中國的供應鏈多元化。
雖然在公報中提及中國，不至於立即對中國採取任何懲罰措施，但消息人士說，此舉意在傳達一項訊息，也就是G7嚴肅對待人權議題，且會合力根除強迫勞動。
另據英國廣播公司（BBC）報導，G7峰會第2天，拜登將呼籲西方國家共同對抗日益坐大的中國。
美國政府高階官員想要證明，西方的價值觀仍可普及於世，並認為中國投資的代價太高；強迫新疆少數民族維吾爾勞動在道德上是惡劣的，在經濟上是令人無法接受的，因為此舉阻礙公平競爭。
而拜登將堅持這類的勞工不得存在於全球供應鏈。消息人士說，此舉不僅僅是對抗中國，也是對全球提出一套正面積極的替代方案。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1100612