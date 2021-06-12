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高市疫苗佈署　何惠彬：很簡單的分配問題

▲高雄市政府疾管處長何惠彬今天在臉書PO文指出，我們超前部署把接種策略規劃出來，希望柯市長不要輕易用口水抹煞高雄市基層同仁的努力。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府疾管處長何惠彬今天在臉書PO文指出，我們超前部署把接種策略規劃出來，希望柯市長不要輕易用口水抹煞高雄市基層同仁的努力。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-12 23:08:55｜2021-06-12 23:09:56

遭台北市長柯文哲質疑高雄市火速部署長輩施打疫苗，「在政治的場域，內線交易要算什麼樣的罪名？」的質疑，對此，高雄市政府疾管處長何惠彬今(12)日晚間在臉書PO文指出，「這就是一個很簡單的分配問題，只是在基層同仁不眠不休的規劃下，我們超前部署把接種策略規劃出來，希望柯市長不要輕易用口水抹煞高雄市基層同仁的努力。」

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▲高雄市政府疾管處長何惠彬今(12)日晚間在臉書PO文指疫苗佈署是很簡單的分配問題。（圖／截自何惠彬臉書）
▲高雄市政府疾管處長何惠彬今(12)日晚間在臉書PO文指疫苗佈署是很簡單的分配問題。（圖／截自何惠彬臉書）
何惠彬感慨的說，每一天，為了防疫忙碌奔波，大概每晚只能睡3、4小時，回家都難以看到家人，但為了抓緊時間和疫情奮戰，我們仍努力以赴。

何惠彬表示，今天下午，開完防疫記者會，看到高雄的超前部署，被台北柯市長形容成內線交易，其實心裡有些不平，決定將事情經過詳細交代，「希望柯市長應該了解高雄基層防疫同仁辛勞，而不要讓口水淹沒防疫。」她提到6月4日，日本捐贈台灣AZ疫苗的班機落地，攻佔全國版面與討論，全民都感激這樣的「及時雨」。看到報載消息，按往常經驗推估，疫苗封緘大約要一個禮拜時間。防疫是跟時間賽跑，當時我們疾管處同仁就開始整理未施打人員名冊。

緊接著，6月9日，中央疫情指揮中心就公布公費疫苗優先施打對象，前六類優先順序納入長照機構住民、及75歲以上長輩，也很明確的指出日本AZ疫苗預計將於6月12-13日左右陸續配送到各縣市政府。「當天下午，高雄市防疫會議上針對75歲以上長輩如何公平施打有很多討論。最後作成決議，將從高齡者按年齡高低依序接種，依後續疫苗配送數量逐漸向下接種。」

何惠彬指出，根據此次全國疫苗的總量及過往經驗推估CDC撥配疫苗原則、以及已掌握的尚未施打人數，「我向局長與市長報告高雄大約可獲得6-8萬劑，所以我們同仁就以此數為基準。」她並翻出早已統計好的人數，第1-3類未接種之醫療及防疫人員約2.3萬人，洗腎病患約1萬人，以及住宿型長照機構民眾約1.9萬人，總計是5.2萬人，假設實際接種達7成5，大約施打4萬人。「剩餘待分配的約兩萬劑，我們再從早已自民政系統調來的長輩人數資料，80歲以上長輩人數多達8.9萬人，故約抓到87歲約3.1萬人，預計2萬實際接種，加上前述優先接種人員，總共就是6萬劑。」

何惠彬強調，確定這個方向後，市府就召開跨局處會議，請交通、民政、社會等局處，協助接種。後來CDC告知我們分配到8萬劑（未含給國軍專案專用約1萬劑），所以高雄預計在施打完87歲以上長輩後，還可以繼續遞延向下讓更多長輩接種。「我想這就是一個很簡單的分配問題，只是在基層同仁不眠不休的規劃下，我們超前部署把接種策略規劃出來，希望柯市長不要輕易用口水抹煞高雄市基層同仁的努力。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.52%85.48%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.31%11.69%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
88.23%11.77%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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