「2數字」若不歸零　台大名醫：降級解封恐怕遙遙無期

中央流行疫情指揮中心昨（12）日公布國內新增250例本土COVID-19確定病例，確診個案中新增26例死亡，個案分佈以新北市133例最多，其次為台北市65例，目前國內累計12746例確診，確診個案中有411例死亡。對此，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅認為，如果「2數字」不歸零，降級解封恐怕遙遙無期。

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目前國內累積12746例確診，分別為1154例境外移入與11539例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增5例空號（案9332、10323、10337、10353、12078），累計92例移除為空號。確診個案中411例死亡。

▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）

對此，王明鉅醫師在臉書發文表示，台灣新冠疫情昨日新增26人死亡，9位民眾是死亡當日或死亡後才確診，其中6位是7天前死亡，3位在6月7-9日死亡。

王明鉅醫師指出，「

如果死亡當天或死後才確診的數字不歸零，降級解封恐怕遙遙無期。

」他也透露，自己現在不敢期待確診加零，只希望早日看到天天死亡加零。（編輯：許苡晴）