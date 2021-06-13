疫苗分配各縣市吵翻！醫護感嘆：根本不願動腦筋研究真相

台灣先冠肺炎疫情嚴峻，顯見打疫苗的需求迫在眉睫，中央流行疫情指揮中心昨（12）日表示，有關日本提供之124萬劑AZ疫苗，預計自6月12日起，分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所，但許多人卻為此吵翻。對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書嘆道「為什麼一天到晚找別人質疑吵架，卻根本不願意動點腦筋去研究一下真相啊…」
「MedPartner 美的好朋友」發文表示，「哪個縣市配送多少，都是照討論過的公式去計算調整的。一堆人整個晚上來找我們吵為什麼高雄拿比較多？啊人家有11000劑是給國軍專用的，不應該被當作高雄的量，其他的就是照公式配送啊…為什麼一天到晚找別人質疑吵架，卻根本不願意動點腦筋去研究一下真相啊…」
事實上，中央流行疫情指揮中心指出，各地方政府分配數計算基礎如下（分配表如附件）：1、第一至三類未接種人數的六成。2、長照機構未接種人數的六成（離島加權至八成以上）。3、75歲以上人數的27%（離島加權至九成以上）。4、洗腎患者人數之全數。1至4項合計數扣除已配送莫德納疫苗數，即為各地方政府獲配疫苗數量。
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