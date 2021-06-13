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疫苗分配各縣市吵翻！醫護感嘆：根本不願動腦筋研究真相

▲疫苗分配各縣市吵翻！醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書嘆道「為什麼一天到晚找別人質疑吵架，卻根本不願意動點腦筋去研究一下真相啊…」（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲疫苗分配各縣市吵翻！醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書嘆道「為什麼一天到晚找別人質疑吵架，卻根本不願意動點腦筋去研究一下真相啊…」（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 09:39:24

台灣先冠肺炎疫情嚴峻，顯見打疫苗的需求迫在眉睫，中央流行疫情指揮中心昨（12）日表示，有關日本提供之124萬劑AZ疫苗，預計自6月12日起，分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所，但許多人卻為此吵翻。對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書嘆道「為什麼一天到晚找別人質疑吵架，卻根本不願意動點腦筋去研究一下真相啊…」

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MedPartner 美的好朋友」發文表示，「哪個縣市配送多少，都是照討論過的公式去計算調整的。一堆人整個晚上來找我們吵為什麼高雄拿比較多？啊人家有11000劑是給國軍專用的，不應該被當作高雄的量，其他的就是照公式配送啊…為什麼一天到晚找別人質疑吵架，卻根本不願意動點腦筋去研究一下真相啊…」

▲疫苗分配各縣市吵翻！醫護粉專「MedPartner
▲疫苗分配各縣市吵翻！醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書嘆道「為什麼一天到晚找別人質疑吵架，卻根本不願意動點腦筋去研究一下真相啊…」（圖／翻攝自臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」）

事實上，中央流行疫情指揮中心指出，各地方政府分配數計算基礎如下（分配表如附件）：1、第一至三類未接種人數的六成。2、長照機構未接種人數的六成（離島加權至八成以上）。3、75歲以上人數的27%（離島加權至九成以上）。4、洗腎患者人數之全數。1至4項合計數扣除已配送莫德納疫苗數，即為各地方政府獲配疫苗數量。

指揮中心也提到，每批次疫苗配送各地方政府，是以疫情狀況、疫苗數量、接種情形等綜合評估後，訂定分配數計算基礎之公式，對各縣市依比例公平分配，指揮中心會根據各自縣市之疫情及後續接種情形等狀況分析，滾動檢討並加強配送作業，全力協助地方政府推動疫苗接種作業。（編輯：許苡晴）

▲日本提供之124萬劑AZ疫苗各地方政府第一次配送分配表。（圖／翻攝自衛福部官網）
▲日本提供之124萬劑AZ疫苗各地方政府第一次配送分配表。（圖／翻攝自衛福部官網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15.51%84.49%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.37%11.63%
2021-06-11-2021-06-14
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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