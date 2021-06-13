疫情真有救？「這藥」有望終結新冠大流行　美科學家證實

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「新冠肺炎爆發後，澳洲的科學家們在實驗室證實伊維菌素可以有效滅除新冠病毒，但是它的臨床療效則尚未被證實。當新冠肺炎疫情波及許多貧窮國家時，面對資源嚴重匱乏的情況，這些國家別無選擇的直接將伊維菌素用於預防與治療新冠肺炎。富有的國家則因為種種法規的限制，無法隨意使用這個尚未經過臨床試驗證實抗病毒療效的藥物。」
陳昌明提到，許多學者與民間團體開始注意到伊維菌素在這場抗疫戰爭中的角色，並且要求各國政府與WHO開放伊維菌素在新冠肺炎的預防與治療上。這些發表的文獻作者集中在第三世界的國家，可信度難免受到西方進步國家的質疑，伊維菌素在新冠肺炎的防治上一直沒有得到美國、歐盟與WHO的背書同意。
「從四月中旬至五月中旬，印度大規模施用伊維菌素的邦，疫情呈現大幅度的改善，德里的感染個案在這期間內銳減9成以上。在禁止推動伊維菌素政策的泰米爾納德邦，疫情則呈現持續擴散，甚至染疫個案成長超過三倍。這極大的差異除了使用伊維菌素以外，無法用任何其他的因素來解釋；類似的情況去年也發生在南美洲的巴西與秘魯，一些地方政府推動廣發伊維菌素來控制疫情後，個案發生率與死亡率快速下降，沒有推動這項政策的地區則是疫情持續擴散。」
而在最近一期的《美國治療學雜誌》（American Journal of Therapeutics）期刊上，有一份經過包括三名美國政府高級科學家在內的醫學專家評審（peer review）過的報告指出，全球立即使用伊維菌素將結束新冠肺炎大流行。
題為《Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy ofIvermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19》的評審報告，全面審查來自臨床、體外、動物和全球相關研究的可用數據，並且將專家評審過的臨床資料進行彙萃分析。他們發現接受伊維菌素治療的新冠肺炎患者的死亡率、恢復時間和病毒清除率大幅改善，具有統計學上的意義。陳昌明呼籲政府應該考慮儘快召開專家會議，將伊維菌素列入治療指引，並且考慮導入疫情熱區作為預防感染的處方，藉以解決我國疫苗嚴重不足的困境，降低個案死亡率，並使我國疫情獲得迅速與有效的控制。（編輯：張嘉哲）
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