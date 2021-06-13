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疫情真有救？「這藥」有望終結新冠大流行　美科學家證實

▲台灣本土疫情持續嚴峻，也正面臨疫苗不足的問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣本土疫情持續嚴峻，也正面臨疫苗不足的問題。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 09:29:30｜2021-06-13 09:43:43

新冠肺炎自去年1月開始於全球肆虐，各國陸續爆發疫情，而堅守一年多的台灣，也在五月中旬大爆發，且現況正面臨疫苗不足的情況。為此，台北市關渡醫院前院長、陽明交通大學腦科所兼任副教授陳昌明在大量閱讀全球使用伊維菌素治療新冠肺炎的報告後，發現接受伊維菌素治療的新冠肺炎患者的死亡率、恢復時間和病毒清除率大幅改善，具有統計學上的意義。

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據《CTWANT》報導，陳昌明發表文章表示，一種治療寄生蟲藥物的「伊維菌素」，陸續用於印度、巴西與秘魯的治療情況，並引用《美國治療學雜誌》最近一期的報告「全球立即使用伊維菌素（ivermectin）將結束新冠肺炎大流行」，他建議政府應該儘速推動臨床試驗或召開專家會議，評估這個藥物對新冠肺炎的預防與治療效果。

「新冠肺炎爆發後，澳洲的科學家們在實驗室證實伊維菌素可以有效滅除新冠病毒，但是它的臨床療效則尚未被證實。當新冠肺炎疫情波及許多貧窮國家時，面對資源嚴重匱乏的情況，這些國家別無選擇的直接將伊維菌素用於預防與治療新冠肺炎。富有的國家則因為種種法規的限制，無法隨意使用這個尚未經過臨床試驗證實抗病毒療效的藥物。」

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為篩檢站，示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲新冠肺炎延燒全球一年多，至今疫情還未停歇，並出現不同的變種新冠病毒。（圖／NOWnews資料照片）
陳昌明提到，許多學者與民間團體開始注意到伊維菌素在這場抗疫戰爭中的角色，並且要求各國政府與WHO開放伊維菌素在新冠肺炎的預防與治療上。這些發表的文獻作者集中在第三世界的國家，可信度難免受到西方進步國家的質疑，伊維菌素在新冠肺炎的防治上一直沒有得到美國、歐盟與WHO的背書同意。

「從四月中旬至五月中旬，印度大規模施用伊維菌素的邦，疫情呈現大幅度的改善，德里的感染個案在這期間內銳減9成以上。在禁止推動伊維菌素政策的泰米爾納德邦，疫情則呈現持續擴散，甚至染疫個案成長超過三倍。這極大的差異除了使用伊維菌素以外，無法用任何其他的因素來解釋；類似的情況去年也發生在南美洲的巴西與秘魯，一些地方政府推動廣發伊維菌素來控制疫情後，個案發生率與死亡率快速下降，沒有推動這項政策的地區則是疫情持續擴散。」

而在最近一期的《美國治療學雜誌》（American Journal of Therapeutics）期刊上，有一份經過包括三名美國政府高級科學家在內的醫學專家評審（peer review）過的報告指出，全球立即使用伊維菌素將結束新冠肺炎大流行。

題為《Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy ofIvermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19》的評審報告，全面審查來自臨床、體外、動物和全球相關研究的可用數據，並且將專家評審過的臨床資料進行彙萃分析。他們發現接受伊維菌素治療的新冠肺炎患者的死亡率、恢復時間和病毒清除率大幅改善，具有統計學上的意義。陳昌明呼籲政府應該考慮儘快召開專家會議，將伊維菌素列入治療指引，並且考慮導入疫情熱區作為預防感染的處方，藉以解決我國疫苗嚴重不足的困境，降低個案死亡率，並使我國疫情獲得迅速與有效的控制。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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