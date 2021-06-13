疫苗施打率破「這數字」有機會解封！台大醫籲：大家撐住

全台自五月起新冠疫情呈現爆發性成長，民眾將配合防疫三級警戒管制至6月28日，端午連假更讓不少民眾無法跨縣市移動返鄉，對此，就有許多台人好奇究竟何時才能施打疫苗、恢復正常生活？台大仁醫施景中也援引外電資訊指出，「看來我們正在打的疫苗，施打率若超過35%以上，就有機會壓平曲線了」。

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▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）

× ▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）

施景中昨（12）日於分享臉書社團《割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan》的文章，解釋這是熱衷外電翻譯的朋友，找到摩根大通6/11、根據公開資訊，做出一份關於新冠肺炎及疫苗施打率的報告。

根據資料，施景中指出，由於該份報告內很多重點，原PO挑了其中兩個圖，包括「疫苗施打率」、「每百萬人確診數的7天平均」，而報告內施打的西方疫苗廠牌包含輝瑞、莫德納、AZ的國家，如荷蘭、英國、瑞典、法國、以色列，全部在施打到一定程度後，確診數明顯下降，曲線一致非常漂亮地下滑。

▲上圖為施打中國國藥集團（Sinopharm）疫苗國家、下圖為施打莫德納、輝瑞、AZ疫苗國家。（圖／翻攝自臉書社團《割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan》）

× ▲上圖為施打中國國藥集團（Sinopharm）疫苗國家、下圖為施打莫德納、輝瑞、AZ疫苗國家。（圖／翻攝自臉書社團《割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan》）

此外，施景中也分享另一份圖表的資訊，相較於施打包含輝瑞、莫德納、AZ等疫苗的國家確診指數，施打中國國藥疫苗的國家，如塞席爾、馬爾地夫、巴林、阿根廷、智利、匈牙利，並未有明確的下降趨勢，「原PO說，這是哪個小孩在塗鴉？」

文末，施景中也提到，「看來我們正在打的疫苗，施打率若超過35%以上，就有機會壓平曲線了，大家撐住」，更補充表示當然還有很多因素會影響，「新聞也有聽到，有人計劃揪團，要包機到美國和中國打疫苗的，可以先參考一下」。（編輯：楊智傑）