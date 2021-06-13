攝取維生素 D 有助於對抗新冠肺炎病毒？專家建議怎麼補充

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維生素 D 屬於脂溶性維生素，是人體不可或缺的營養。維生素 D 分成 D2 與 D3 兩種型態，D2 主要來自植物（例如蘑菇、香菇、洋菇）；D3 可以由動物營養攝取（例如魚類、牛奶、蛋、魚肝油），也可以由我們的皮膚製造，當肌膚從陽光當中接觸到特定波長的紫外線（290-315nm），便能促進自身維生素 D3 的合成，因此維生素 D 又名「陽光維他命」。
相較於維生素 D2，維生素 D3 比較能被人體轉化為活性態的維生素 D，因此能更有效率的幫助鈣質吸收以及活化免疫系統，也因此營養補充建議以維生素 D3 優先。
維生素 D 在體內的主要作用
- 幫助小腸吸收鈣質，以維持正常的血鈣濃度，也能預防因低血鈣引起的肌肉抽搐。
- 增加成骨細胞（osteoblast）對鈣的再吸收，減少骨質流失並且幫助骨質生成。
- 降低鈣離子與磷酸鹽的排泄，維持適當的血鈣及血磷濃度，避免骨質疏鬆。
維生素 D 與新冠肺炎的關係？
維生素 D 可以調節免疫系統、減少發炎反應、活化免疫細胞去攻擊外來入侵者，例如細菌及病毒。維生素 D 也已經被證實可以降低急性上呼吸道感染的嚴重度，因此維生素 D 幫忙免疫系統的能力在科學界不是新聞，那麼維生素 D 對於抵抗新興的傳染病——新冠肺炎，有幫助嗎？
西班牙研究發現，維生素 D 補充可以降低新冠肺炎感染後進展為重症的機會，推測可能是因為維生素 D 可以調節免疫系統，減少細胞激素風暴（cytokine storm），而狂亂的細胞激素風暴會使免疫系統不分敵我的無差別攻擊，造成致命的肺炎。
美國也有研究發現，血中維生素 D 的濃度越高，得到新冠肺炎的機率越低。雖然維生素 D 透過何種機轉降低新冠肺炎的感染率尚待更多研究證實，歐盟疾病管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）建議醫師根據現有證據，在合理安全的範圍內給予營養補充建議；而斯洛維尼亞更是建議在高齡、多重慢性疾病等高危險群，更積極地給予維生素 D 補充。
維他命 D 的建議攝取量
根據台灣國民營養健康狀況變遷調查資料，發現台灣超過九成的人，血中維生素D濃度不足。根據衛生福利部國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版，建議出生至 12 個月嬰幼兒、1~18 歲之兒童與青少年、19~50 歲之成年人及孕婦、哺乳者，其維生素D的足夠攝取量為每天 10 μg（400 IU），51~70 歲與 70 歲以上之國民則為每天 15 μg （600 IU）。
日常生活中攝取維他命 D 的方法
若長期攝取低於建議量、曬太陽的時間明顯不足或腸道吸收不佳等因素，都可能造成維生素 D 缺乏，建議以下方法補充：
- 曬太陽：肌膚從陽光當中接觸到特定波長的紫外線（290-315nm） ，便能促進維生素 D3 合成。一天 30 分鐘，四肢及臉部曬到太陽就足夠，但是要避免正中午，以免曬傷。
- 植物來源：蘑菇、香菇、洋菇、黑木耳。
- 動物來源：鮭魚、秋刀魚、牛奶、蛋。
補充維生素 D 對抗新冠肺炎的劑量尚未有統一的標準，多數國家目前建議維持既有的攝取建議。值得注意的是，成人一天勿攝取超過 2000IU，否則可能在身體累積過多維生素 D，輕則引起噁心、嘔吐、食慾不佳、體重下降等情況，嚴重則因過度增加血鈣濃度，導致高血鈣症，使得血管與組織器官鈣化，進而損壞心臟血管與腎臟。
維持體內維生素 D 濃度，可能有助遠離新冠肺炎重症
維生素 D 對於骨質的保護及免疫系統的調節已經是學界公認的事實，而維生素 D 對於抵抗新冠肺炎的作用還在持續研究中。根據最新的研究結果，維生素 D 的效果是值得期待的，建議依照目前的指引，維持體內維生素 D 的濃度，不僅保護骨頭，更可能讓你我遠離新冠肺炎重症。
參考資料
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4.Entrenas Castillo, M., Entrenas Costa, L. M., Vaquero Barrios, J. M., Alcalá Díaz, J. F., López Miranda, J., Bouillon, R., & Quesada Gomez, J. M. (2020). “Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study.” The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 203, 105751
5.Kaufman, H. W., Niles, J. K., Kroll, M. H., Bi, C., & Holick, M. F. (2020). SARS-CoV-2 positivity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. PLOS ONE, 15(9)
文／陳渝仁 醫師（康禾復健科診所、新北市立土城醫院復健科主治醫師）、黃佳鴻 藥師（國立金門大學藥理學講師、衛生福利部金門醫院）
※本文授權自陳渝仁醫師和黃佳鴻藥師。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 攝取維生素 D 有助於對抗新冠肺炎病毒？專家建議怎麼補充
國人最缺的陽光維生素 營養師：維生素 D 功效多，太陽曬不夠該從哪裡補？