炒菜時「蠔油」該何時下鍋？內行揭正解：順序錯鮮味流失

一道料理要好吃，除了自身功夫外，調味料也是很好的輔助品，許多人炒青菜或涼拌肉時都會加點「蠔油」，不僅提香，口感也很棒。不過，這看似簡單的動作，其實學問可大了！你知道蠔油要在哪個時間點下鍋嗎？近日搜狐美食專欄《小楊聊美食》就揭密「正解」，小心順序錯了鮮味秒流失！

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《小楊聊美食》表示，蠔油是廚房調味品中最受歡迎的一種，它是用蠔熬製而成的調料品，煮熟後取汁濃縮，加輔料精製而成，是廣東傳統的調料品，拿去烹飪菜餚味道超級棒。不過，很多人都不知道蠔油該在一開始就放，還是最後下鍋？放多放少，也會影響菜的口感。

▲《小楊聊美食》指出，炒青菜時，應該在「出鍋前」放蠔油，利用菜的餘溫把蠔油鮮味激發出來（圖／取自pixabay）

《小楊聊美食》指出，比如我們炒青菜的時候，都會加蠔油調味，那麼就

應該在「出鍋前」放蠔油，利用菜的餘溫把蠔油鮮味激發出來

，其實蠔油跟味精一樣，經過高溫營養物質會流失如果蠔油是一開始放的話，那麼鮮味就會流失，加了也就沒意義。

此外，《小楊聊美食》也提醒，蠔油是液體狀的，溫度不需要很高就可以融化，所以大家要在

菜快要盛起來的時候再放蠔油

，這樣炒出來的菜，味道會非常鮮，聞起來也會非常香。（編輯：許苡晴）