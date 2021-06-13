COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「政治人物最沒資格打疫苗！」　王世堅：我最後一個打

▲柯黑大將、民進黨台北市議員王世堅表示，台灣的政治人物取代性高，最不缺的就是政治人物，應此他認為應該最後再施打疫苗，且他也會以身作則。（資料照／記者丁上程攝）
▲柯黑大將、民進黨台北市議員王世堅表示，台灣的政治人物取代性高，最不缺的就是政治人物，應此他認為應該最後再施打疫苗，且他也會以身作則。（資料照／記者丁上程攝）

記者丁上程／綜合報導

2021-06-13 10:09:31

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，不過能夠有效控制疫情的新冠肺炎疫苗，在台灣又相當缺乏。雖然日前防疫指揮中心配發了日本捐贈的124萬劑AZ疫苗給各縣市，不過目前全台僅只有第一至三類前線人員與85歲以上長者能夠施打。之前台北市卻爆出診所非法為一般民眾施打疫苗、雲林縣也傳出縣議員利用職權，要求縣政府為他們施打疫苗。對此「柯黑大將」民進黨台北市議員王世堅表示，政治人物應該最後打疫苗，因為全國最不缺政治人物，強調自己「願意最後一位打」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

王世堅日前在政論節目上表示，政治人物從政時，就已宣示效命國家、服務人民，因此政治人物最沒有資格打疫苗，呼籲所有政治工作者、政治人物應該退出疫苗優先接種行列。「全國最不缺的就是政治人物，取代性高，國家不會斷掉。」王世堅說，不要再說政治人物是第二優先、有多偉大、多重要，「政治人物沒有資格先打疫苗」。

而政論節目主持人也追問，國產疫苗解盲成功，未來是否會施打？王世堅則強調，打什麼疫苗不是重點，「重點是要等到全國2300萬人都打完了再來打。」王世堅也呼籲其他政治人物，國家有難的時候，應該把每一劑疫苗讓給國人，這才是正確的。

▲北市施打AZ疫苗醫療機構。(圖／北市府提供)
▲北市施打AZ疫苗醫療機構。(圖／北市府提供)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15.51%84.49%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.37%11.63%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀