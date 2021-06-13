「政治人物最沒資格打疫苗！」　王世堅：我最後一個打

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，不過能夠有效控制疫情的新冠肺炎疫苗，在台灣又相當缺乏。雖然日前防疫指揮中心配發了日本捐贈的124萬劑AZ疫苗給各縣市，不過目前全台僅只有第一至三類前線人員與85歲以上長者能夠施打。之前台北市卻爆出診所非法為一般民眾施打疫苗、雲林縣也傳出縣議員利用職權，要求縣政府為他們施打疫苗。對此「柯黑大將」民進黨台北市議員王世堅表示，政治人物應該最後打疫苗，因為全國最不缺政治人物，強調自己「願意最後一位打」。





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王世堅日前在政論節目上表示，政治人物從政時，就已宣示效命國家、服務人民，因此政治人物最沒有資格打疫苗，呼籲所有政治工作者、政治人物應該退出疫苗優先接種行列。「全國最不缺的就是政治人物，取代性高，國家不會斷掉。」王世堅說，不要再說政治人物是第二優先、有多偉大、多重要，「政治人物沒有資格先打疫苗」。





而政論節目主持人也追問，國產疫苗解盲成功，未來是否會施打？王世堅則強調，打什麼疫苗不是重點，「重點是要等到全國2300萬人都打完了再來打。」王世堅也呼籲其他政治人物，國家有難的時候，應該把每一劑疫苗讓給國人，這才是正確的。



