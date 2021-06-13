如何降低COVID19高死亡率 ？重症醫：「3策略」必須執行

台灣因新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，昨日又增加250例本土個案，確診個案中新增26例死亡，截至2021年6月12日為止，已有411人不幸病逝。究竟該如何降低COVID19高死亡率？重症醫療醫師黃軒在臉書表示，「3大策略」必須執行！





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黃軒發文提及，有記者問他「為什麼台灣打疫苗，這波以高齡85/75歳為主？」他表示，自己之前閱讀過一篇「英國人認為如何用疫苗，可以降低高死亡率的文章」，研究人員表示，不管R值是高（R =2.3）或低（R= 1.8），要使COVID 19高死亡率下降，都必須馬上讓「3大族群」打疫苗，包括：





A. 高年齡者





和年輕人（18 - 39 歳） 比





老人 ≥ 85 歳是最高風險的死亡 ( 10倍以上)





其他年齡包括：50-64歲（3.11倍風險）、 65-74歳（5.77倍風險）、75-84歲( 7.67倍風險)





B.慢性病





1.低免疫系統者（1.39 倍風險）





2.腎臟病（1.33倍風險）





3.肺病（1.31倍風險）





4. 心血管疾病（1.28倍風險）





5.神經系統疾病（1.25倍風險）





6.糖尿病（1.19 倍風險）





▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）

C. 醫護人員





黃軒指出，醫護人員是染疫高危險族群，感染COVID-19 的風險是增加的，在美國，在宣布COVID-19大流行不到1個月，就有10000名醫護人員（HCW）被診斷出感染了COVID-19 病毒。有理由認為，由於醫護人員與嚴重的COVID-19患者的反復和長期的相處，在感染時與一般人群相比，也可能受到較高的COVID-19濃度下，醫護人員染疫，會更易重症、更易死亡...





黃軒也提到，《PLOS國際期刊》文章中研究人員計算疫苗施打策略，如何可以最快的降低高死亡數，最佳下降的曲線，才能達到最佳效益，目標只有一個，「死亡數減少，避免醫院塞爆，避免嚴重耗損醫療資源」。文章發現，「三大策略」必須執行，其一，「搶救高齡者（尤其80+以上者，為首要，接下來以高齡往下施打疫苗，至60歲）；其二，「醫護人員、第一線人員，我們必須保護他們，免於重症死亡」；其三，「慢性疾病：各國中這些人，幾乎都是脆弱者」。





報導指出，只有這樣，高死亡率才能快速下降，黃軒並提醒大家，「降低COVID19 疫情高死亡率，不外乎就是：免醫護人員重症死亡、搶救高齡者和搶救慢性病患者！」（編輯：許苡晴）



