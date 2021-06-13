北部高溫飆破36度　全台午後雷陣雨恐持續至傍晚

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吳盛宇預估，今天仍是一個午後有雷雨的天氣型態，各地都有機會，尤其是山區，有發生局部較大雨勢的可能性，前往山區活動務必要多加注意安全，溫度也是偏高悶熱，部分區域高溫甚至可以到36度以上，在戶外活動要記得多補充水分，避免發生中暑的可能性，同時要記得做好防曬的準備以免曬傷。
明（14）天端午節開始，台灣附近轉為受西南風影響，預估連續一個禮拜都將是西南風環境，中南部為迎風面，苗栗以南地區一整天斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨發生的機會，尤其嘉義以南到恆春半島一帶受到的影響較大，有時會出現短時較大雨勢，為一陣一陣的降雨，降雨區域也是以沿海平原為主，山區的雨量較少，跟傳統印象中的西南氣流劇烈降雨不同，不過外出的話要記得帶著雨具。
苗栗以北到東半部地區則是位於背風面，天氣大致仍是多雲或可見陽光的型態，午後受到熱力作用，山區有局部熱對流降雨機會，但是雨勢不大，中午過後外出也是要留意一下天氣的變化情形。溫度持續高溫悶熱，尤其是北台灣，受到西南風過山沉降增溫的影響，可能有局部高溫發生的機會，另外就是北部沿海以及恆春半島、綠島、蘭嶼等地的風浪會增強，有出現較強陣風的可能性，這一點也要多加注意。
至於昨天在海南島附近誕生的今年第4號颱風小熊，目前已經來到越南北部沿海，即將登陸越南，登陸後很快就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣並無影響，短時間內暫時也沒有看到新的熱帶性低氣壓或颱風繼續發生的趨勢，預期要再有颱風出現可能要等到下旬或月底，太平洋高壓再度西伸北抬之後，熱帶洋面上才有空間再發展新的熱帶擾動系統，因此暫時不必擔心會再有颱風出現的情況。
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