我是廣告 請繼續往下閱讀
賴卉蓮醫師指出，氣海為先天之氣聚集之地，關元則掌管貯存先天元氣，以大拇指指腹按摩可以達到調補元氣的作用，體質偏寒的人也可以搭配溫敷，有調中補氣之效。
氣海：肚臍下1.5寸(食指中指併攏的寬度)
關元：肚臍下3寸(食指到小指併攏的寬度)
按壓補腎穴位 補腎滋陰、利水消腫
賴卉蓮醫師表示，中醫認為｢腎為先天之本」，太谿為足少陰腎經的原穴，腎經的氣血都由此向外轉輸，按壓太谿可以補腎陽益腎陰；復溜為腎經的經穴，也是治療身體水液失調的要穴，按壓復溜有補腎滋陰、利水消腫的功效。
太谿：足內側，內踝尖後方與阿基里斯腱之間的凹陷處。
復溜：小腿內側，太谿上2寸(食指到無名指的寬度)。
補脾胃穴位有兩點 改善腸胃機能
中醫認為｢脾胃為後天之本」，賴卉蓮醫師說，合谷屬手陽明大腸經，具有疏散風邪、和胃通腸的功效；足三里屬足陽明胃經，具有健脾合胃補益氣血的功效。按壓合谷足三里可改善腸胃機能，促進營養吸收及代謝，提升免疫力。
合谷：拇指與食指併攏，肌肉隆起最高點。
足三里：膝下三寸(四指幅)，脛骨旁開一寸(拇指的寬度)。
穴位按壓不過度 一同提升免疫
賴卉蓮醫師提醒，在按壓穴位時，同一穴位可按壓約1-2分鐘，有痠、麻、脹的感覺即可達到效果，不需要用力揉壓，以免過度刺激反而受傷。疫情當下，避免外出的同時，除了可藉由規律作息、飲食均衡來保持抵抗力，在家時不妨按壓穴位來提升免疫力。
資料來源：健康醫療網 防疫避免外出 3穴位提升免疫力
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊