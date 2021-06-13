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防疫避免外出　3穴位提升免疫力

防疫避免外出　3穴位提升免疫力
防疫避免外出　3穴位提升免疫力

健康醫療網

2021-06-13 10:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】面對疫情延燒，三級警戒延至六月底，民眾除配合政策居家防疫，盡量在家，減少外出。除了戴口罩，勤洗手，避免不必要的與人接觸外，衛生福利部南投醫院中醫科推薦，平時在家可多按摩3穴位，藉由居家保養來自我提升免疫力。

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養氣穴位「氣海」和「關元」　體質偏寒搭配熱敷

賴卉蓮醫師指出，氣海為先天之氣聚集之地，關元則掌管貯存先天元氣，以大拇指指腹按摩可以達到調補元氣的作用，體質偏寒的人也可以搭配溫敷，有調中補氣之效。

氣海：肚臍下1.5寸(食指中指併攏的寬度)

關元：肚臍下3寸(食指到小指併攏的寬度)

按壓補腎穴位　補腎滋陰、利水消腫

賴卉蓮醫師表示，中醫認為｢腎為先天之本」，太谿為足少陰腎經的原穴，腎經的氣血都由此向外轉輸，按壓太谿可以補腎陽益腎陰；復溜為腎經的經穴，也是治療身體水液失調的要穴，按壓復溜有補腎滋陰、利水消腫的功效。

太谿：足內側，內踝尖後方與阿基里斯腱之間的凹陷處。

復溜：小腿內側，太谿上2寸(食指到無名指的寬度)。

補脾胃穴位有兩點　改善腸胃機能

中醫認為｢脾胃為後天之本」，賴卉蓮醫師說，合谷屬手陽明大腸經，具有疏散風邪、和胃通腸的功效；足三里屬足陽明胃經，具有健脾合胃補益氣血的功效。按壓合谷足三里可改善腸胃機能，促進營養吸收及代謝，提升免疫力。

合谷：拇指與食指併攏，肌肉隆起最高點。

足三里：膝下三寸(四指幅)，脛骨旁開一寸(拇指的寬度)。

穴位按壓不過度　一同提升免疫

賴卉蓮醫師提醒，在按壓穴位時，同一穴位可按壓約1-2分鐘，有痠、麻、脹的感覺即可達到效果，不需要用力揉壓，以免過度刺激反而受傷。疫情當下，避免外出的同時，除了可藉由規律作息、飲食均衡來保持抵抗力，在家時不妨按壓穴位來提升免疫力。



資料來源：健康醫療網 防疫避免外出　3穴位提升免疫力

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
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