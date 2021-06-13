賈永婕募款捐「救命神器」HFNC！台大醫院回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前藝人賈永婕共募集到252台，她強調，12日已經立即拆箱組裝準備出貨，會以最快速度送到前線醫護手中。
台大醫院也在稍早發出聲明致謝，聲明全文：疫情以來，各界善心人士紛紛捐贈並提供本院各類設備及物資，不論是病房硬體改建、醫療儀器、防疫裝備，甚至是提供醫療人員餐飲，種種善舉本院無法在疫情期間一一當面致謝，在此公開一併致謝。
日前有善心人士透過本院眼科胡芳蓉教授，熱心捐贈改善本院照顧新冠肺炎重症病人加護病房之防疫設備，提供醫護同仁一個更安全的照顧病人空間，相關工程於昨日（6/11）完成啓用。胡教授與護理部胡文郁主任代表本院醫護團隊親自於大廳接送該善心人士以表達感謝之意。
時值全民共同努力防疫之際，在此感謝所有愛心、善心與支持醫療的民眾，也請全國各界繼續給予醫療人員信任與支持，共此一心，為全民的安全與健康而努力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。