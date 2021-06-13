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賈永婕募款捐「救命神器」HFNC！台大醫院回應了

▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-13 10:26:40｜2021-06-13 10:32:46

國內新冠肺炎疫情嚴峻，不少政商人士以及藝人，都紛紛捐獻希望能幫助醫院度過疫情難關，賈永婕今（13）日清晨也在臉書發文，表示收到民眾私訊，希望能幫忙募款採購醫護人員簡稱的「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）。

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於是賈永婕，也立刻求證身邊所有醫生朋友，發現台大醫院急診室友人也告訴她，就連台大醫院都非常需要，因此賈永婕找到原廠廠商，由賈永婕老公拋磚引玉，捐贈15台給台大。

目前藝人賈永婕共募集到252台，她強調，12日已經立即拆箱組裝準備出貨，會以最快速度送到前線醫護手中。

台大醫院也在稍早發出聲明致謝，聲明全文：疫情以來，各界善心人士紛紛捐贈並提供本院各類設備及物資，不論是病房硬體改建、醫療儀器、防疫裝備，甚至是提供醫療人員餐飲，種種善舉本院無法在疫情期間一一當面致謝，在此公開一併致謝。

日前有善心人士透過本院眼科胡芳蓉教授，熱心捐贈改善本院照顧新冠肺炎重症病人加護病房之防疫設備，提供醫護同仁一個更安全的照顧病人空間，相關工程於昨日（6/11）完成啓用。胡教授與護理部胡文郁主任代表本院醫護團隊親自於大廳接送該善心人士以表達感謝之意。

時值全民共同努力防疫之際，在此感謝所有愛心、善心與支持醫療的民眾，也請全國各界繼續給予醫療人員信任與支持，共此一心，為全民的安全與健康而努力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
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2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.37%11.63%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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