曾寫信求美援疫苗　柯建銘酸藍營別只是敲鑼打鼓鳴喇叭

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柯建銘昨日在臉書發文，自述向美國徵求疫苗協助的過程。5月1日柯建銘首度與金映玉進行視訊會議、5月15日雙北3級警戒開始，台灣疫情快速升溫，人民急需疫苗的心情，僑界也非常關心、5月30日，一通來自美國前僑務委員，林清吉（Harry C Lin. CPA）及仙妮雷德（Sunrider）創辦人陳德福打來的電話，向他表達僑界的聲音，他們也很希望能夠為台灣做些事，並詢問柯建銘能否代表台灣國會，致函金映玉眾議員，向她表達台灣對於疫苗有迫切需求，並請求她寫信給其眾議院同僚及拜登與布林肯，共同為幫助台灣取得疫苗而努力。
6月3日，柯建銘收到金映玉眾的回信，信中提及過去一年台灣指引了一條對抗新冠肺炎的道路，並且感謝台灣贈送了大批個人防護裝備給當時因疫情爆發所苦的美國，現在美國有50%的成人皆已打完疫苗，加上後續的疫苗陸續到貨，金映玉認為台灣應該被放在美國提供疫苗的優先名單中，並提供足夠疫苗。同時，金映玉也提及，她已經與台灣駐美代表蕭美琴碰面、討論台灣獲得疫苗的事，金映玉也再三強調，她也會持續對外發聲，讓更多人聽見台灣需要被幫助的聲音。
文末，柯建銘說身為台灣的國會議員，應該為疫情做更多努力，更酸國民黨曾經執政數十年，應該用實際的行動，共同來幫助台灣穩定疫情，而非只是在總統府前面敲鑼打鼓鳴喇叭、抹黑、攻擊、唱衰，唯恐天下不亂，「如何同島一命、同島一心？」
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