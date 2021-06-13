名家論壇》吳崑玉／好心肝裡的爛長官

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80年後，台灣抗疫作戰，完美複製重演當年劇本，只不過文的武的換成中央和地方。中華民國真是個完整保存兩千年中華帝國官僚文化道統的寶地，什麼腐爛劇本都能不斷重演。好心肝事件更加碼演示了「前方吃緊，後方緊吃」，「有關係就沒關係，沒關係就有關係」的社會現實；以及官僚們「依法而不行政，道歉而不認錯，檢討而不改進，引咎而不辭職」的官場心法，與「口頭請辭＝等待慰留」的潛規則。柯P黃P這對師徒，退休後應該可以去賣臭豆腐，所有人都臭到掩鼻疾走，他們卻還能貼文叫賣「中央才叫臭，咱們這叫香」。防災界研究半天黑天鵝、灰犀牛，卻從沒研究過，當長官們臉上移植了犀牛皮時，這狀況該怎麼處理？
其實這場好心肝危機會燒得這麼旺，那個火坑完全是柯P與黃P自己挖的。照媒體陸陸續續爆出來的內幕，柯P連續砲打中央疫苗不夠，後來卻發現其他縣市都打完了，台北市還剩一大堆，被媒體議員拿來抨擊。其實這事情講清楚就好了。台北市一天施打量約1萬2千劑，已是全國最高數量，但因為造冊會拖到時間，大型醫療院所也不甩台北市政府，柯P被罵急了，於是下嚴令訂KPI施打完畢，基層就只好調度沒打完疫苗給診所施打，而且睜眼閉眼打完就好，然後，然後就出事了。
這危機原本不該發生。台北市還有5千個基層醫護沒打，打不完挪出的疫苗交給公會施打不是皆大歡喜？台北市還有一大堆老人養護機構，想打疫苗衛生局卻不給打，說他們總部不在台北啦！不符1-3類規定啦！等等，多餘疫苗轉過去給老人和照護員打也沒人有話說。即使出了事，衛生局長黃P與市長柯P出面坦承自己決策錯誤，太過急躁，分配不當，監管不嚴，兩人跑前線盯業務，或黃P辭職止血，不開記者會一個禮拜，大概也就消風了。
問題就出在台北市爆開疫情以來，柯P除了前幾天衝前線顯示出他急診醫生的能耐，聲量一高就得意起來，開始砲打中央，砲AIT，砲疫苗，準備了一屋子汽油柴火，想要一舉燒化綠英女巫。等日本、美國疫苗到位，被小英切斷包圍，他還不服氣，不知撤退轉進，偏要死守已佔領陣地，戰到最後一兵一卒。林靜儀PO出好心肝偷打疫苗當晚，柯粉出征罵林靜儀造假，第二天才發現爆料是真的。於是柯P與柯粉，好似史達林格勒被圍的德軍，被圈在自己挖好的坑裡動彈不得，隨便吐口口水都會招來一群砲彈，然後砲彈還打到自己原本準備燒女巫的汽油柴火，把自己整個屋子都給燒了，到現在還不知悔改，繼續散彈打鳥，亂砲疫苗，不知所云。
這是大局戰略錯誤，還有小局戰術問題，才造就這場悲劇，關鍵問題就是衛生局長黃世傑。黃P是個好人，但絕非戰將之才。當初柯P找他來當衛生局長，無非是想借重他在醫界輩份，去搞定台北市那些雄霸一方的醫療財團，但現實上，黃P有輩份卻沒份量，根本搞不定這些醫界山頭。而且還反過來，變成柯P也搞不定他老師黃P。
第一任時，那個「決策不公開但很透明」的北市府團隊，便傳出過一個笑話。某日會報完柯P氣呼呼對蔡壁如說：「你去跟你老師講⋯⋯」，蔡當場回：「他不也是你老師？！⋯⋯」雖說「用師者王，用友者霸，用徒者亡」，但小廟供了個廟公也搬不動的大菩薩，結果自然是請神容易送神難。
這種叫不動下級的狀況，在平時也就算了，戰時卻一定會變成災難。理論上，柯P若是師長，黃P便是主力團團長，整個台北市政府，沒有人比他更有醫療專業，比他更懂衛生局業務。結果，跑前線快篩站幫修流程的，是學法律的副市長黃珊珊；晚上衝醫院擠病床的，是柯P自己。好心肝出事後，業管單位主管黃P記者會上一言不發，說明狀況的又是黃33，但非醫療專業的她也只能照衛生局提供的資料唸。等火燒大了，這位團長馬上甩鍋給副手，說衛生局內部分工，疫苗業務是由副局長吳正誠負責，自己僅有「督導不周」之責。
假設黃P說的都是真的，那他這個主官還真是好幹。據他自己說的和後來新聞、網路慢慢漏出來的說法拼湊，疫苗施打這個下階段主要工作，既不是黃P自己負責，甚至也不是吳副局長負責，甚至沒有組成一個足夠大的TEAM專責處理，而是交給一兩個中高階人員承辦。後來不知道是出了什麼狀況，只好由那個倒楣的股長接手，KPI一壓下來，就嚇到挫屎出事了。
柯P這個師長，以為他下完命令會有一團人馬衝出去，結果層層交辦，真的上前線的只有一兩個兵，連個像樣敢死隊都組不出來。黃P這種長官，凡事分工交辦，交完沒我的事，出事就讓督導他的長官去幫他說明他的業務疏失。這是那門子主力團長？那能算有肩膀的長官？那像個有責任感的部將？他根本像尊擺在神明廳裡的佛像，長官部屬都得來給他博杯求解，他只管擺根手指。
柯P則是最大咖的麻煩製造者，每天像個波多野結衣，準時抱著一支麥克風狂噴中央，疫苗不夠所以病毒壓不住，疫苗給了你又打不完。打不完又怕被人罵，於是亂改SOP，亂下KPI。北市府基層早有抱怨，可行的叫SOP，亂改就叫SOB。KPI在該府的中文翻譯叫作「柯P哀」，一哀就天下大亂。大軍作戰，依賴的是縝密計劃，協調進退，合理調度，一下快，一下慢，一下左，一下右，鐵定造成「三軍既惑且疑」，結果自然是「亂軍引勝」。
作為一個主將，柯P黃P都顯然是不合格的。黃P表現，一如《諾曼第大空降》裡的那個肉腳連長戴克，部隊死守前線，他說要去師部開會。全軍等他下令，他卻躲在牆腳發抖。自己單位出事，記者會一言不發。出面道歉，卻下甩副手，上推中央。內不能掌控業務，外不能擺平諸侯，平時沒有戰備部署，戰時沒有接戰能力，這種部將，柯P早該拔掉，卻應斷不斷，口頭請辭，居然還依例慰留。那這位師長是要自己下來代替團長帶隊衝鋒拼刺刀嗎？還是只會繼續PO文甩鍋疫苗不夠？你確定台北市的疫苗施打計劃沒有問題嗎？
拜託一下，這師徒二人，如果沒有真想認錯，那就不要道歉，否則更讓人想吐。大多數人沒有染疫，嗅覺仍然正常，別以為人們隔著螢幕聞不到你們那身「官僚臭」。如果你們自知沒有大軍作戰指揮能力，就學徐耀昌乖乖敦請中央派員指揮，點個雪茄煙，閃邊當個「好東西」，不要老在那裡壞事。
柯P的總統夢，到此應該已經徹底灰飛煙滅了。一個既不能擺平人，又不能搞定事的長官；每天開晨會，辦起事來卻「千萬將軍一個兵，滿天月亮一顆星」的主管；一個當連長衝前線還行，手掌八萬大軍卻打到進退失據的將軍，誰還敢把國家交給你？乖乖去台東鄉下找塊地，蓋間「柯總統診所」，過過乾癮，當個廣積陰德的偏鄉醫師，也許真的比較合適你。
欲望無窮自作孽，莫怪他人猛砸磚，柯P黃P，趕快回家洗洗睡了吧！別再想一把翻盤了，現在就算你閉嘴連跑七天前線，都已無法扭轉你的形象。大家對北市府唯一興趣，只剩那張千人施打名單，期待「公開透明」的完整公佈，誰鳥你記者會罵誰?!對台北市民而言，這樣的「好心肝」，起碼能為無聊宅居添點話題與樂趣，知道大難臨頭誰根本沒打算跟我們「同島一命」？也算是功德一件。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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