拜登推動G7力抗中國「一帶一路」　德義態度保留

美國白宮週六（12）表示，總統拜登（Joe Biden）在七大工業國集團（G7）支持推動一項協助貧窮國家興建基礎設施的全球新計畫「重建更好世界」，希望以此抗衡中國透過「一帶一路」倡議不斷增加的地區影響力。但與會國家對於抗中有部分意見分歧，經濟上與中國密切合作的德國、義大利傾向避免對中國採取過度強硬的立場。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-13 11:19:59
綜合外媒報導，在英格蘭康瓦爾（Cornwall）舉行的G7領袖峰會，已經通過「重建更好的世界計畫」（Build Back Better World，簡稱B3W），目標在2035年前縮小開發中國家40兆美元的基礎建設缺口。美國白宮官員透露，週六（12）的會談上，拜登力促其他國家領袖立刻採取行動，表態譴責中國破壞民主價值、強迫新疆維吾爾族等少數民族勞動的行為。
白宮表示，G7和其他擁有共同價值的夥伴將合作協商，募集私部門資本，投入上千億美元在氣候、公共衛生、衛生安全、科技、性別平等領域。「更好的世界計畫」涵蓋範圍從拉丁美洲至非洲，再到印太地區，包括各個中低收入國家，力抗中國透過「一帶一路倡議」在發展中國家增長的影響力。
美國官員表示，拜登對中國強硬表態的呼籲，得到加拿大、英國、法國一定程度的認同，英國首相強生也希望民主國家能多元化供應鏈，減少對中國的經濟依賴，G7將討論如何重新塑造全球體系，使人民支持普世價值。G7議程對中國問題提出成立「中國議題小組」或任務小組，但德國、義大利持保留態度，德國總理梅克爾與義大利總理德拉吉認為，中國議題工作小組或任務小組，應該要明定期工作範圍，其他國家支持成立中國議題小組，應該要著重氣候、貿易等正面議程。
外媒引述內部消息指，拜登表示，北京對新疆維吾爾族強迫勞動，阻礙公平競爭也是一項道德惡劣行為，「更好的世界計畫」不只是對抗中國影響力的戰略，也是向全世界提出一個更好的正面替代方案。為期3天的G7峰會將於當地時間週日（13）結束，各國領袖是否會在聯合聲明中，支持拜登立場還無法得知。